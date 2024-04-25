特斯拉男開啟自駕滑手機未注意路況 撞死前方騎士

美國56歲男子駕駛特斯拉Model S開啟自動駕駛輔助功能，不料意外撞上前方1輛機車，28歲男騎士被撞後摔下車，接續慘遭特斯拉輾壓，因傷勢過重當場宣布不治。（路透資料照）

2024/04/25 15:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國56歲男子近期駕駛特斯拉Model S開啟自動駕駛輔助功能，不料意外撞上前方1輛機車，造成28歲男騎士摔下車慘遭輾壓，傷勢過重當場宣告死亡，隨後男嫌已被警方逮捕。

綜合外媒報導，當地媒體援引華盛頓州巡警法庭文件提及，56歲杭特（Carl Hunter）當地時間19日下午3時許駕駛特斯拉特斯拉Model S開啟自動駕駛輔助模式，車子加速往前衝竟撞上前方機車，28歲機車騎士尼森（Jeff Nissen）被撞後摔下車，接續遭特斯拉輾壓重傷當場死亡。

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法庭文件指出，杭特被警員逮捕後承認在事發之前曾喝1杯酒，不過酒駕測試結果顯示正常，警員還發現杭特在事故發生當下正使用手機，推測因此分心才發生意外。

消息曝光後，死者家屬向當地媒體透露，尼森是個充滿愛心的人，非常疼愛他的姪子、姪女，是個好叔叔。

報導提到，特斯拉公司建議駕駛員啟動自動駕駛輔助模式時，應該「多加小心和保持專注」，同時強調車輛不會自動駕駛，駕駛者須專心注意路況以隨時採取即時動作；特斯拉公司截至目前未有回應。

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