為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

特斯拉男開啟自駕滑手機未注意路況 撞死前方騎士

美國56歲男子駕駛特斯拉Model S開啟自動駕駛輔助功能，不料意外撞上前方1輛機車，28歲男騎士被撞後摔下車，接續慘遭特斯拉輾壓，因傷勢過重當場宣布不治。（路透資料照）

美國56歲男子駕駛特斯拉Model S開啟自動駕駛輔助功能，不料意外撞上前方1輛機車，28歲男騎士被撞後摔下車，接續慘遭特斯拉輾壓，因傷勢過重當場宣布不治。（路透資料照）

2024/04/25 15:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國56歲男子近期駕駛特斯拉Model S開啟自動駕駛輔助功能，不料意外撞上前方1輛機車，造成28歲男騎士摔下車慘遭輾壓，傷勢過重當場宣告死亡，隨後男嫌已被警方逮捕。

綜合外媒報導，當地媒體援引華盛頓州巡警法庭文件提及，56歲杭特（Carl Hunter）當地時間19日下午3時許駕駛特斯拉特斯拉Model S開啟自動駕駛輔助模式，車子加速往前衝竟撞上前方機車，28歲機車騎士尼森（Jeff Nissen）被撞後摔下車，接續遭特斯拉輾壓重傷當場死亡。

法庭文件指出，杭特被警員逮捕後承認在事發之前曾喝1杯酒，不過酒駕測試結果顯示正常，警員還發現杭特在事故發生當下正使用手機，推測因此分心才發生意外。

消息曝光後，死者家屬向當地媒體透露，尼森是個充滿愛心的人，非常疼愛他的姪子、姪女，是個好叔叔。

報導提到，特斯拉公司建議駕駛員啟動自動駕駛輔助模式時，應該「多加小心和保持專注」，同時強調車輛不會自動駕駛，駕駛者須專心注意路況以隨時採取即時動作；特斯拉公司截至目前未有回應。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
特斯拉將在下月於美國德州和加州裁員逾6000人
2024/04/24 13:21

特斯拉將在下月於美國德州和加州裁員逾6000人
美消防車公路救災遭特斯拉直撞 駕駛當場身亡5傷
2023/02/19 11:06

美消防車公路救災遭特斯拉直撞 駕駛當場身亡5傷

「雲頂」市政大道珍稀輕奢小豪宅
竟是肥皂惹禍？特斯拉在美召回近4000輛Cybertruck
2024/04/22 09:59

竟是肥皂惹禍？特斯拉在美召回近4000輛Cybertruck
美債殖利率上升！美股多收紅 台積電ADR跌0.34％
2024/04/25 06:23

美債殖利率上升！美股多收紅 台積電ADR跌0.34％

愛地球兼顧收益！這基金轉氣候風險變商機
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播