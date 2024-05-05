南韓首爾青年住宅月租不到250元長這樣！ 僅36名額引熱議

南韓首爾銅雀區推出月租1萬韓元青年住宅，但只有36個抽籤名額，引起了不少的討論。（圖擷自銅雀區政府臉書）

2024/05/05 15:32

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾銅雀區推出超便宜青年住宅，每戶面積約10.6坪，位於交通方便的地鐵7號線新大方丁字路口站旁，附有冰箱、洗衣機、空調、電子爐、抽油煙機等基本家電，月租僅需1萬韓元（約新台幣238元）但只有36個抽籤名額，引起了不少的討論。

據韓媒《中央日報》報導，銅雀區青年住宅申請者限定年齡為19至39歲之間、名下沒有房屋、未婚、月薪低於中位數167萬6942韓元（約新台幣4萬元），租約首簽2年之後最長可續簽30年，首爾市中心能夠有如此低租金且租期長的住宅，引起各界震驚。

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據了解，這套青年住宅原本的月租金為13萬6000韓元（約新台幣3238元），就算對比附近市場價格也是非常便宜了，之所以能繼續壓到1萬韓元的驚人價格，主因在於營運方是銅雀區政府投資成立的銅雀株式會社，該公司將挪用其餘利潤來補貼租金。

事實上，「1萬韓元」住宅並非銅雀區首創，全羅南道和順郡從去年開始就向青年、新婚夫婦出租1萬韓元公寓，面積約20坪左右，每戶押金4500萬韓元（約新台幣107萬元）由和順郡政府全額代墊，租約結束後再由政府收回押金。

和順郡這套公寓在今年繼續釋出100個名額，青年和新婚夫婦各有50組，吸引了606名年輕人和51對夫婦申請，除此之外，全羅南道羅州市甚至提供了「零押金、零月租公寓」，釋出30個名額給年輕人和新婚夫婦，只需要交管理費即可入住。

全羅南道和順郡、羅州市的低租金或零租金青年住宅，主要是為了應對當地人口外流危機，並且發揮了一定作用。和順郡今年的申請者有49％是外地民眾，並且全體人數的50％年齡在29歲以下，39％為39歲以下，全羅南道各地方政府預計將持續投資2843億韓元（約新台幣67.7億元），預計在2035年為人口外流區提供1000戶青年住宅。

相對來說，首爾銅雀區的1萬韓元住宅，與全羅南道吸引外地民眾入住的規劃顯然不同，帶有抽籤「樂透」的性質，有人認為銅雀區政府讓36人成為了幸運兒，卻無法解決成千上萬年輕人的居住困擾，無疑是在浪費稅金並造成租屋市場混亂。

當然，不可否認的是銅雀區1萬韓元住宅宣傳效果極好，但實際能達到多少居住正義還有待觀察，如果政府經費有限，就要好好考慮到底要給極少數的幸運兒福利，或者是讓更多人得到幫助。

首爾銅雀區月租1萬韓元青年住宅的內部裝潢。（圖擷自銅雀區政府臉書）

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