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普廷急了？ 俄羅斯在烏克蘭佔領區舉行地方選舉

遭俄羅斯控制的馬立波市8月31日舉行地方選舉，人們在移動的投票所排隊領取選票。（路透）

遭俄羅斯控制的馬立波市8月31日舉行地方選舉，人們在移動的投票所排隊領取選票。（路透）

2023/09/01 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕儘管俄烏戰爭仍在持續進行，普廷政權急於鞏固其所聲稱的「新領土」，俄羅斯8月31日在其宣稱擁有主權的4個烏克蘭地區舉行地區選舉。

據《路透》報導，8月31日舉行投票的4個地區，沒有任何一個被俄羅斯完全控制，分別是頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）及赫松（Kherson）。

上述4個烏克蘭東部地區於去年9月遭俄國併吞，加上2014年即被侵占的克里米亞地區，幾乎佔據了烏克蘭領土的五分之一。

去年10月聯合國大會舉行的一次投票中，全球逾四分之三國家共同譴責了俄羅斯「企圖非法吞併」4地區的行為。

烏克蘭官員表示，8月31日的選舉無疑是非法的，並強調這就是烏克蘭拒絕與俄國進行和談的關鍵因素，「除非俄羅斯將部隊完全撤出烏克蘭領土」。

4個地區中，莫斯科當局精心挑選了數名州長候選人，包含政治家、當地名人，共通點是均抱持親俄立場，投票將於9月10日結束。

近月，州長們大張旗鼓加入了俄羅斯執政黨「團結俄羅斯黨」（United Russia Party），打算在俄羅斯總統普廷支持下，參與一場不會失敗的選舉。

路透記者31日走訪位於頓內次克的港口城市馬立波（Mariupol），俄國2022年5月占領該市。只見選舉官員在住宅的庭院裡設立了臨時投票所；一小群居民現身投票，向官員展示新發放的俄國護照，一旁的警察緊盯整個流程。

流亡的烏克蘭馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）接受路透採訪時表示，他在2022年2月26日逃離馬立波，即俄軍入侵後2天；滯留該市的民眾近日告訴他「選舉沒有選民名單，也沒有候選人名單」。

波成柯表示：「很明顯的，人民對選舉缺乏信任，這應該被稱作假選舉。去年為順利併吞頓內次克舉行的公民投票，將重複上演 。」

「俄羅斯任命的官員將像公投時一樣，從一棟公寓走到另一棟公寓、與人們交談。2名士兵隨侍在側，手中端著機關槍，警告人們必須投票。」

俄國占領區馬立波市8月31日舉行地方選舉，圖為印有俄羅斯國徽的投票箱。（歐新社）

俄國占領區馬立波市8月31日舉行地方選舉，圖為印有俄羅斯國徽的投票箱。（歐新社）

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