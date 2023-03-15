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    蘇聯製戰車砲彈存量告急 烏克蘭與北約國家聯合生產彈藥

    烏克蘭國防工業集團宣布，目前已和北約國家合作，開始為蘇聯製戰車生產125毫米砲彈。圖為烏軍T-72戰車。（歐新社）

    烏克蘭國防工業集團宣布，目前已和北約國家合作，開始為蘇聯製戰車生產125毫米砲彈。圖為烏軍T-72戰車。（歐新社）

    2023/03/15 10:39

    〔即時新聞／綜合報導〕西方各國持續軍援烏克蘭，包括各式戰車、裝甲車等，不過烏軍目前的裝甲部隊仍是以蘇聯時期生產的戰車為主。由於烏克蘭政府目前正尋求提升烏軍裝甲戰力，藉此對俄軍發動反擊，烏克蘭國防工業集團（Ukroboronprom）14日宣布，目前已開始為蘇聯製戰車生產125毫米砲彈。

    根據《路透》報導，烏克蘭國防工業集團指出，這些彈藥是與「某個北約國家」合作之下生產的，雖然彈藥是在國外製造，但烏克蘭人員參與了生產過程。目前首批用於T-64、T-72和T-80戰車的125毫米砲彈已經交付給烏軍。

    報導指出，西方捐贈的主戰車（MBT）未來將進入烏軍服役，伴隨大量北約規格彈藥，但目前烏軍的裝甲部隊仍以蘇聯製戰車為主，由於大多數北約國家戰車使用的主砲口徑與蘇聯製戰車不同，且大部分125毫米砲彈庫存都是由俄羅斯以及不會供應烏國彈藥的國家所持有，這導致烏克蘭迫切需要新的彈藥供應來源。

    此次烏克蘭國防工業集團與北約國家合作生產彈藥並非首例，烏克蘭國防工業集團2月時就曾與某北約國家聯合生產120毫米迫擊砲砲彈。

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