軍情動態》歐洲最大私人軍火商 擁500餘輛戰車裝甲車有意售烏

歐洲最大私人軍火公司OIP目前庫存500餘輛戰車、裝甲車，相當樂意賣給烏克蘭。（路透）

2023/02/04 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯入侵後頑強抵抗，西方國家也源源不斷提供軍火支持，但歐洲各國在戰車援助方面似乎有所疑慮。對此，歐洲最大私人軍火商、比利時國防公司OIP特地出面，指稱目前倉庫內存有500餘輛戰車、裝甲車，相當樂意賣給烏克蘭。

據《衛報》報導，OIP執行長弗斯魯斯（Freddy Versluys），曾在比利時軍隊負責坦克和彈藥品質控制的部門工作9年，1989年加入了原本是光學設備公司的OIP，後來他將其發展為OIP Land Systems，專門收購各國汰除的軍事設備。

請繼續往下閱讀...

事實上，自1990年代蘇聯解體以來，歐洲國家開始使用較輕型的軍火取代冷戰時期的重坦克，OIP也從中找到機會，比利時政府於2014年將50輛豹1戰車退役後，弗斯魯斯隨即以每輛3.7萬歐元（約新台幣120萬元）的價格收購。

雖然這在當時的地緣政治當中算是正常市場價格，但弗斯魯斯坦言購買退役的坦克是一場巨大的賭博，必須承擔很大的風險，目前OIP的庫存包括上述50輛德國豹1戰車，以及38輛德國獵豹防空坦克、112輛奧地利SK-105胸甲騎兵式輕型戰車、100輛義大利VCC2裝甲運兵車、70輛M113裝甲運兵車等等。

多年來，由於德國政府對軍武的管制，讓弗斯魯斯無法轉售德國生展的豹1和獵豹防空坦克，但俄烏衝突無疑增加了國防買賣的機會。在歐洲各國為了支援烏克蘭大開方便之門後，弗斯魯斯已將46輛M113裝甲運兵車賣給英國，再由英國轉交給烏軍使用。

德國方面近來也解除了豹1禁令，由於比利時已經沒有額外的坦克庫存，因此打算向弗斯魯斯回購豹1戰車支援烏國，不過，比利時國防部長登德（Ludivine Dedonder）指責OIP想要大賺一筆，政府是不會花50萬歐元（約新台幣1623萬元）購買沒有做好戰鬥準備的戰車。

弗斯魯斯對此強調比利時政府並沒有和他接洽，至於現在談論戰車的價格是多少其實沒有意義，因為每輛坦克可能需要好幾個月和上百萬歐元（約新台幣3246萬元）的翻修，例如改裝新引擎、新型雷達等等。

相較於豹1修整的難度，OIP所擁有的奧地利製SK-105輕型坦克保存狀況良好，只要整理一下就能派上用場，但由於奧地利沒有放行，因此OIP也無法販售，弗斯魯斯直指奧地利政府應該對此感到羞恥。

另一方面，弗斯魯斯證實烏克蘭國防商有和他聯繫軍火買賣，英國遠征軍聯合部隊也有來接洽，他對所有的可能性保持開放態度，但價格必須公道，畢竟OIP不是慈善機構。

對於有些人認為他已經從戰爭大賺一筆說法，弗斯魯斯也正面駁斥，他直指目前公司倉庫內堆滿了戰車、裝甲車，根本就沒有賣掉，「我們在沒有人需要的時候接收了這些坦克。我非常希望在烏克蘭看到它們派上用場。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法