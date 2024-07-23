為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

神機妙算！川普團隊5月就預料拜登退選 機密文件揭驚人內幕

川普陣營據報導早於辯論會前，就為拜登退選做準備。（美聯社檔案照）

川普陣營據報導早於辯論會前，就為拜登退選做準備。（美聯社檔案照）

2024/07/23 22:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》22日披露，川普競選團隊早在拜登6月27日辯論會表現不佳的1個月前，就已經開始為拜登可能退選做準備。一份11頁的機密備忘錄，詳列民主黨可能更換總統候選人的多種情境！

這份標記為「機密草稿」的備忘錄主題為「提名替代民主黨總統候選人」，詳細列出了民主黨可能更換總統候選人的多種情境，包括「拜登選擇退出」、「內部叛變」和「天意」。

文件中提到：「如果發生某些事情，喬．拜登和民主黨全國委員會別無選擇，只能在黨代表大會，或民主黨全國委員會特別會議上提名替代人選。」

另一家自由派新聞網站《Axios》率先報導這份備忘錄的存在。據報導，這份文件的出現凸顯了，川普陣營幾個月來一直在考慮面對非拜登對手的可能性。在6月27日辯論會後，這些準備工作加速進行，當時民主黨人開始施壓要求拜登退選。

備忘錄深入探討了民主黨的規則，描述了黨代表如何可能在黨代表大會上發動起義，剝奪拜登的提名資格。它還預測了一種情況，即對總統處理以色列－哈瑪斯衝突不滿的代表可能「基於良知投票反對拜登」。

辯論會後，川普團隊開始準備針對幾位潛在的民主黨對手資料，並討論可能的副總統人選。同時，他們開始製作影片，以便日後用來針對民主黨的人選。7月23日，在拜登宣布退選後，共和黨隨即發布了一則攻擊賀錦麗（Kamala Harris）移民政策的廣告，移民問題是川普競選的核心議題。

報導提到，支持川普的超級政治行動委員會「MAGA Inc.」，也提前為拜登可能退選做準備。在辯論會當晚，該組織就開始對幾位潛在的民主黨候選人進行反制調查，包括密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）等，主要鎖定的對象是賀錦麗。

在拜登21日宣布退選並支持賀錦麗成為民主黨提名人之前，MAGA Inc.就已經開始製作一則電視廣告，指責賀錦麗「掩蓋」拜登「明顯的心智衰退」，並攻擊她在移民問題上的紀錄。這則廣告預計將持續播放到本週末，下週還將推出幾則針對賀錦麗的新廣告。

另一個支持川普的團體Preserve America，也預計將很快開始播放一則反賀錦麗的廣告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美聯社：賀錦麗已獲足夠民主黨代表支持成為總統候選人
2024/07/23 11:56

美聯社：賀錦麗已獲足夠民主黨代表支持成為總統候選人
共和黨參議員籲啟動憲法第25修正案 解除拜登職務
2024/07/23 12:30

共和黨參議員籲啟動憲法第25修正案 解除拜登職務

軌道建設加持 正義公園綠意學區宅夯
拜登退選重振矽谷支持力道 有助削弱挺川普動能
2024/07/23 19:25

拜登退選重振矽谷支持力道 有助削弱挺川普動能
賀錦麗成為最強人選？ 民調：近8成民主黨人希望黨提名她
2024/07/23 08:09

賀錦麗成為最強人選？ 民調：近8成民主黨人希望黨提名她

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
拜登退選 胞弟形容「千鈞一髮」決定：和整體健康有關
2024/07/23 15:48

拜登退選 胞弟形容「千鈞一髮」決定：和整體健康有關
喬治克隆尼表態挺賀錦麗 讚揚拜登挽救民主
2024/07/23 22:16

喬治克隆尼表態挺賀錦麗 讚揚拜登挽救民主
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播