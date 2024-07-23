神機妙算！川普團隊5月就預料拜登退選 機密文件揭驚人內幕

川普陣營據報導早於辯論會前，就為拜登退選做準備。（美聯社檔案照）

2024/07/23 22:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》22日披露，川普競選團隊早在拜登6月27日辯論會表現不佳的1個月前，就已經開始為拜登可能退選做準備。一份11頁的機密備忘錄，詳列民主黨可能更換總統候選人的多種情境！

這份標記為「機密草稿」的備忘錄主題為「提名替代民主黨總統候選人」，詳細列出了民主黨可能更換總統候選人的多種情境，包括「拜登選擇退出」、「內部叛變」和「天意」。

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文件中提到：「如果發生某些事情，喬．拜登和民主黨全國委員會別無選擇，只能在黨代表大會，或民主黨全國委員會特別會議上提名替代人選。」

另一家自由派新聞網站《Axios》率先報導這份備忘錄的存在。據報導，這份文件的出現凸顯了，川普陣營幾個月來一直在考慮面對非拜登對手的可能性。在6月27日辯論會後，這些準備工作加速進行，當時民主黨人開始施壓要求拜登退選。

備忘錄深入探討了民主黨的規則，描述了黨代表如何可能在黨代表大會上發動起義，剝奪拜登的提名資格。它還預測了一種情況，即對總統處理以色列－哈瑪斯衝突不滿的代表可能「基於良知投票反對拜登」。

辯論會後，川普團隊開始準備針對幾位潛在的民主黨對手資料，並討論可能的副總統人選。同時，他們開始製作影片，以便日後用來針對民主黨的人選。7月23日，在拜登宣布退選後，共和黨隨即發布了一則攻擊賀錦麗（Kamala Harris）移民政策的廣告，移民問題是川普競選的核心議題。

報導提到，支持川普的超級政治行動委員會「MAGA Inc.」，也提前為拜登可能退選做準備。在辯論會當晚，該組織就開始對幾位潛在的民主黨候選人進行反制調查，包括密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）等，主要鎖定的對象是賀錦麗。

在拜登21日宣布退選並支持賀錦麗成為民主黨提名人之前，MAGA Inc.就已經開始製作一則電視廣告，指責賀錦麗「掩蓋」拜登「明顯的心智衰退」，並攻擊她在移民問題上的紀錄。這則廣告預計將持續播放到本週末，下週還將推出幾則針對賀錦麗的新廣告。

另一個支持川普的團體Preserve America，也預計將很快開始播放一則反賀錦麗的廣告。

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