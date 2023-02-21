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    駕駛豹2像在開賓士 烏軍士兵：烏克蘭終將勝利

    烏軍士兵被問到西方戰車系統與蘇聯系統的差別時，他將其比擬為「賓士與拉達汽車（Lada，俄羅斯汽車品牌）」之間的差別。（路透）

    烏軍士兵被問到西方戰車系統與蘇聯系統的差別時，他將其比擬為「賓士與拉達汽車（Lada，俄羅斯汽車品牌）」之間的差別。（路透）

    2023/02/21 08:55

    〔即時新聞／綜合報導〕西方國家向烏克蘭提供各式裝甲車及戰車，許多烏克蘭裝甲部隊士兵已前往各國接受培訓。一名在德國明斯特（Munster）接受訓練的烏軍士兵表示，「豹2」戰車就像「賓士」，強調「豹2」會給烏克蘭帶來突破性戰力。

    根據《路透》報導，這名57歲的烏軍士兵被問到西方戰車系統與蘇聯系統的差別時，他將其比擬為「賓士與拉達汽車（Lada，俄羅斯汽車品牌）」之間的差別。該士兵強調，烏軍善用這種現代軍備非常重要，這將在戰場上帶來突破性戰力，「我們終將勝利」。

    另一名接受「貂鼠式步兵戰鬥車」（Marder Infantry Fighting Vehicle）訓練的33歲烏軍士兵表示，西方系統和烏克蘭人先前一直在使用的蘇聯製車輛相去不遠。士兵表示：「我們有使用類似武器系統的經驗，邏輯上是相同的，有時候我們甚至不需要翻譯來理解教官傳授的內容。」

    德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）指出，他對於烏克蘭士兵印象深刻。一名負責「豹2」戰車訓練的德國中校表示：「烏軍士兵知道自己5週後將重返前線，他們非常積極，且渴求知識。」

    上述兩名烏軍士兵都將在3月底前完成訓練返回烏克蘭，被問到如何克服戰場上的恐懼時，57歲的烏軍士兵坦言：「沒錯，每個人都害怕，但關鍵是你要如何處理你的恐懼，以及如何克服恐懼、繼續戰鬥。」

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