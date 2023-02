首輛援烏豹-2曝光 加拿大國防部長：戰車已在路上

2023/02/05 22:49

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續,不少歐美國家都宣布軍援烏克蘭主戰車,增強抗俄能力。今(5)日加拿大國防部長宣布,裝有首輛軍援的「豹-2」主戰車的加拿大空軍運輸機已經啟程。

加拿大國防部長阿南德(Anita Anand)今日在推特上表示,一架載有首輛軍援烏克蘭的「豹-2A4」主戰車的加拿大皇家空軍C-17運輸機已從加拿大東部城市哈利法克斯(Halifax)起飛。

阿南德也表示,加拿大會與烏克蘭人民站在一起,並繼續為烏克蘭武裝部隊提供他們贏得勝利所需的裝備。加拿大於1月底宣布,提供烏克蘭4輛「豹-2A4」主戰車。

根據航班追蹤網站「Flightradar24」顯示,這架呼號為「CFC4017」,裝有豹-2的加拿大皇家空軍C-17運輸機先降落於英國,接著再啟程飛往波蘭弗次瓦夫(Wroclaw)機場,最後以陸運方式將豹-2送入烏克蘭。

而烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)曾指出,俄羅斯重視象徵與紀念,俄軍可能會在戰爭爆發滿一週年的2月24日發動大規模攻擊。

Today, an @RCAF_ARC aircraft departed Halifax carrying the first Leopard 2 main battle tank that Canada is sending to Ukraine.



Canada stands with the people of Ukraine – and we’ll continue to provide Ukraine’s Armed Forces with the equipment that they need to win. pic.twitter.com/N1MLq40cL6