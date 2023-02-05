首輛援烏豹-2曝光 加拿大國防部長：戰車已在路上

今（5）日加拿大國防部長阿南德宣布，裝有首輛軍援的「豹-2」主戰車的加拿大空軍運輸機已經啟程。（圖擷取自Anita Anand推特）

2023/02/05 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，不少歐美國家都宣布軍援烏克蘭主戰車，增強抗俄能力。今（5）日加拿大國防部長宣布，裝有首輛軍援的「豹-2」主戰車的加拿大空軍運輸機已經啟程。

加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）今日在推特上表示，一架載有首輛軍援烏克蘭的「豹-2A4」主戰車的加拿大皇家空軍C-17運輸機已從加拿大東部城市哈利法克斯（Halifax）起飛。

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阿南德也表示，加拿大會與烏克蘭人民站在一起，並繼續為烏克蘭武裝部隊提供他們贏得勝利所需的裝備。加拿大於1月底宣布，提供烏克蘭4輛「豹-2A4」主戰車。

根據航班追蹤網站「Flightradar24」顯示，這架呼號為「CFC4017」，裝有豹-2的加拿大皇家空軍C-17運輸機先降落於英國，接著再啟程飛往波蘭弗次瓦夫（Wroclaw）機場，最後以陸運方式將豹-2送入烏克蘭。

而烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）曾指出，俄羅斯重視象徵與紀念，俄軍可能會在戰爭爆發滿一週年的2月24日發動大規模攻擊。

Today, an @RCAF_ARC aircraft departed Halifax carrying the first Leopard 2 main battle tank that Canada is sending to Ukraine.



Canada stands with the people of Ukraine – and we’ll continue to provide Ukraine’s Armed Forces with the equipment that they need to win. pic.twitter.com/N1MLq40cL6 — Anita Anand （@AnitaAnandMP） February 4, 2023

航班追蹤網站「Flightradar24」顯示，這架呼號為「CFC4017」，裝有豹-2的加拿大皇家空軍C-17運輸機先降落於英國，接著再啟程飛往波蘭弗次瓦夫機場。（圖擷取自Flightradar24）

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