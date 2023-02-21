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    「沒想到他真的會來」 烏克蘭人對拜登突訪基輔喜出望外

    拜登與澤倫斯基在基輔的聖米迦勒金頂修道院前漫步。（美聯社）

    拜登與澤倫斯基在基輔的聖米迦勒金頂修道院前漫步。（美聯社）

    2023/02/21 07:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登20日上午突襲訪問烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基會面，漫步基輔街頭。針對拜登親訪基輔，許多烏克蘭民眾都喜出望外、不敢相信，直呼：「沒想到拜登真的會來基輔。」

    根據美國《CNN》報導，針對拜登親自訪問基輔，許多基輔民眾都對此表示歡迎。40歲民眾伊凡諾娃（Yuliya Ivanova）說：「這真的讓我印象深刻，我沒想到他會來，我相信他的訪問意義重大。拜登能從內部檢視烏克蘭的局勢，與烏克蘭政府許多代表對談，我認為我們能仰賴美國協助更多。」

    48歲的現役軍人克托夫（Andrei Ketov）指出：「在這樣的時刻，美國總統來到基輔真的令人難以置信，我認為拜登這次訪問會給烏克蘭帶來很多『好東西』，我們現在正處於非常艱困的時刻。我們需要武器和資金。」

    19歲的學生迪特楚克（Vitaly Dmyterchuk）認為拜登訪問基輔這天是個難忘的一天，他坦言：「我們曾經討論拜登到底會不會來，我之前不相信會來，拜登的訪問對我們來說是個巨大支持，我知道我們從美國那邊得到很多支持與協助，包括大量武器和人道主義援助，但是自二次世界大戰以來，還沒有發生過如此大規模的戰爭，我知道前線士兵的痛苦，有時候援助還是不太夠。」

    20歲的學生澤倫科（Ilya Zelenko）則提到：「當我得知拜登來了之後非常高興，我們期待未來會有更多支持，希望能獲得更多武器。」

    拜登（中）出訪基輔，讓許多烏克蘭人喜出望外。（美聯社）

    拜登（中）出訪基輔，讓許多烏克蘭人喜出望外。（美聯社）

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