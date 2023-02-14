烏軍開始在波蘭受訓駕駛「豹2」戰車 訓練強度超高

烏軍已開始在波蘭學習駕駛豹2A4戰車。（法新社）

2023/02/14 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭向烏克蘭提供一批「豹2」戰車，協助烏克蘭士兵學習駕駛「豹2」戰車的課程也已經在13日展開。波蘭軍事基地督導訓練作業的烏克蘭陸軍少校霍達克（Vadym Khodak）表示，烏軍士兵都非常喜歡「豹2」戰車。

根據《法新社》報導，波蘭13日起在西南部某軍事基地針對烏軍裝甲兵進行「豹2A4」戰車駕駛培訓，105名烏軍士兵向波蘭、加拿大及挪威的教官學習如何駕駛「豹2」戰車。烏克蘭陸軍少校霍達克表示，「豹2」戰車將為烏軍帶來強大戰力，「我希望當我們帶著豹2前往前線時，可以挽救很多烏軍士兵的生命，讓烏克蘭更接近勝利。」

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波蘭總統杜達（Andrzej Duda）出席了開訓儀式，對這批烏軍士兵表示歡迎，杜達強調：「這些人都是非常有經驗的戰車駕駛，他們是從烏克蘭前線直接趕到這裡的，只要看過他們的面容，你可以看到這些士兵經歷過一些可怕的事，但他們絕對有決心保衛家園。」

報導指出，戰車駕駛訓練通常持續2個月，但烏克蘭士兵接受的訓練強度更高，內容和時數相同，但整個訓練期只有1個月。波蘭教官西耶拉德茨基（Krzysztof Sieradzki）指出，烏軍士兵們從週一訓練到週六，每天訓練約10到12個小時，有21個4人戰車小組參加目前的訓練，加上部分技術人員，共有105名士兵已開始逐漸熟悉波蘭和加拿大提供的戰車。

波蘭士兵與烏克蘭士兵交流。（美聯社）

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