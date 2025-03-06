王大陸案案外案！2線3隊長涉洩被害人個資？ 北市刑大：時間點不同

台北市刑大。（資料照）

2025/03/06 14:50

首次上稿：14:37

更新時間：14:50

〔記者王冠仁、劉慶侯／台北報導〕檢警偵辦藝人王大陸涉嫌教唆毆打連姓司機案，由於連被揍時遭人精準掌握所處位置，外界一度懷疑有公家單位涉嫌洩密；今天早上檢方前往台北市刑警大隊將一名兩線三星偵查隊長帶走，引起警界譁然。據悉，這名隊長先前偵辦另起跟王大陸歐人案不相關的案件時，不慎將相關個資誤傳給富二代游翔閔，但當下沒有發現，事後發現時已超過通訊軟體「收回」時效。

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對此，北市刑大表示，該名隊長事後發現自己誤傳個資、無法收回後，已主動向上陳報、自請處分。北市刑大除了將針對該員誤傳個資一事進行懲處，也會配合檢方偵查此案，絕不護短，若有不法情事，也會秉持勿枉勿縱的態度從嚴究辦。

據了解，北市刑大這名隊長，先前因為偵辦案件、透過友人介紹，輾轉認識涉入毆打司機案的富二代游翔閔。這名隊長今年2月偵辦另起跟王大陸毆人案不關聯的案件時，整理好相關事證後，準備傳給其他同事幫忙製作相關文書作業，但當下不慎誤傳給游。隊長當時並沒有發現誤傳，但發現時已經超過手機通訊軟體收回訊息的時效，他隨即向上陳報此事。

該名隊長的同事表示，王大陸涉嫌教唆他人毆打司機案，是發生在去年4月，但誤傳個資，是在今年2月，基本上不太可能是隊長洩密、透露司機行蹤給游等人。

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