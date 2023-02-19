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    西方戰車姍姍來遲！英媒：烏克蘭至4月只能收到50輛

    德國「豹-2A6」主戰車。（取自德國KMW公司官網）

    德國「豹-2A6」主戰車。（取自德國KMW公司官網）

    2023/02/19 22:33

    〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《泰晤士報》18日報導，到了4月，烏克蘭只能收到其西方夥伴承諾提供的主戰車（MBT）總數4分之1左右，大約50輛，而第一批戰車不足，恐嚴重影響戰爭進程。

    報導稱，從已經宣布的消息，烏克蘭當局預估西方援助的主戰車達320輛，並認為5月之前，烏克蘭應接收150至300輛。不過專家估計，到了4 月，只有大約50輛會在戰爭前線。

    報導提到，如此數量的主戰車，不足以對戰爭局勢產生重大影響，這在未來或已經發動的俄軍攻勢的背景下，引起了關注。

    據報導，烏克蘭的合作夥伴目標是在第一批中向烏克蘭交付約 80 輛豹-2（Leopard 2）主戰車，目標是迅速為烏克蘭建立2個戰車營它。不過，目標能否完全實現，仍存疑。

    與此同時，德國毫不掩飾對一些歐洲國家的失望，這些國家宣布願向烏克蘭交付豹2主戰車，然後擱置這個問題。

    德國總理蕭茲（Olaf Scholz）17日在慕尼黑安全會議上呼籲西方盟國，手邊若是有能派上用場的戰車，就應「立刻」援助給烏克蘭。

    據德國國防部長皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）稱，柏林計劃在3月的最後一週，向烏克蘭交付第一批豹-2A6主戰車，數目尚未公佈。

    數月來烏克蘭不斷呼籲需要主戰車與戰機的援助，最後是波蘭無視德國規定，揚言要盡一切努力向烏克蘭提供戰車，加上多國施壓，最後德國才同意提供豹-2，並為其他國家援烏這款主戰車開綠燈。雖然美國也承諾要提供M1艾布蘭主戰車（M1 Abrams MBT），但卻是要先從頭找廠商製造，估計至少要數月、直至年底才能交付到烏克蘭手上。

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