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    拜登親訪基輔 與澤倫斯基會談專注於未來戰爭局勢

    白宮國安顧問蘇利文表示，拜登與烏克蘭總統澤倫斯基會面時，專注於討論戰爭的各個層面。（路透）

    白宮國安顧問蘇利文表示，拜登與烏克蘭總統澤倫斯基會面時，專注於討論戰爭的各個層面。（路透）

    2023/02/21 06:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登20日親訪烏克蘭首都基輔，表態力挺烏克蘭，這也是拜登自從烏俄戰爭爆發以來首度到基輔訪問。白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，拜登與烏克蘭總統澤倫斯基會面時，專注於討論戰爭的各個層面，包括未來幾個月的戰鬥，以及烏克蘭在戰場上獲得成功所需的能力。

    綜合外媒報導，蘇利文在白宮記者會中指出，拜登總統非常專注於利用出訪時間，認真地和澤倫斯基總統對話，討論2023年有何展望，努力針對目標達成共識。兩人在會談中討論未來幾個月的戰場狀況，以及烏克蘭需要具備哪些能力才能在戰場上成功取勝。

    蘇利文提到，拜登與澤倫斯基談到烏克蘭在能源、基礎設施、經濟支持和人道主義方面的需求，並提到即將舉行的聯合國大會中關於烏克蘭的議程、烏克蘭和平方案等。拜登也聽取了澤倫斯基團隊的剪報，討論未來美國和國際夥伴確保對烏克蘭的支援。

    蘇利文表示，拜登強調，俄羅斯總統普廷認為烏克蘭會退縮、西方陷入分裂，但實際上完全相反。蘇利文強調，20日這次訪問表明一件事，就是美方將繼續挺身而出且堅定不移。

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