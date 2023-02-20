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    俄入侵周年前夕訪基輔 拜登：烏克蘭挺住了「民主挺住了」

    在俄羅斯侵烏戰爭屆滿1年之際，美國總統拜登今（20）日出乎意料造訪基輔，表態力挺烏克蘭。圖為拜登和烏克蘭總統澤倫斯基悼念陣亡將士後握手。（歐新社）

    在俄羅斯侵烏戰爭屆滿1年之際，美國總統拜登今（20）日出乎意料造訪基輔，表態力挺烏克蘭。圖為拜登和烏克蘭總統澤倫斯基悼念陣亡將士後握手。（歐新社）

    2023/02/20 23:03

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國總統拜登今（20）日出乎意料突然到訪烏克蘭首都基輔，在俄羅斯侵烏戰爭屆滿1年之際，表態力挺烏克蘭。這是拜登在戰爭爆發以來首次訪問基輔，他和烏克蘭總統澤倫斯基的歷史性會晤振奮烏國全體軍民士氣。澤倫斯基直言拜登來訪使烏克蘭「更接近勝利」；拜登宣示，俄羅斯總統「普廷的征服戰爭正落敗」，「一年過去，基輔挺住了，烏克蘭挺住了，民主挺住了」。

    拜登這趟訪問持續超過5小時，在當地時間20日上午8時左右抵達基輔，與澤倫斯基會面後，兩人並在基輔市中心同行走訪。就在拜登訪問之際，基輔各地還有空襲警報響起。

    80歲的拜登說，此行旨在「重申我們對烏克蘭的民主、主權和領土完整的堅定不移和持續不懈之支持承諾」。

    拜登今天承諾加碼軍援烏克蘭5億美元（約新台幣152億元），軍援方案將包括砲彈、反裝甲系統與防空搜索雷達，「以協助保衛烏克蘭人不受空中轟炸」；他並公布，美國本週將宣布對俄羅斯的額外制裁，對象包括俄國菁英、以及試圖規避制裁來支持「俄羅斯戰爭機器」的公司。

    拜登和澤倫斯基在烏克蘭總統府內召開聯合記者會。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登致詞時表示，普廷一年前發動入侵戰爭，他以為烏克蘭很弱、西方立場分歧，他以為自己可以撐得比我們久，但他現在應不會這麼想，「一年後，證據就在這個房間。我們一起站在這裡」。

    拜登提到烏克蘭人頑強抵抗的韌性，在戰爭之初，世界焦慮地關注俄羅斯部隊在烏克蘭邊境集結，國際社會擔憂基輔可能在面臨俄羅斯入侵時倒下。

    拜登回想他在戰爭之初和澤倫斯基通話時，俄軍戰機在空中飛、俄軍戰車正跨進烏克蘭的邊境，「你（澤倫斯基）告訴我，你可以聽到背後有爆炸聲」、「我從未忘記這些話」。

    拜登憶及，那時澤倫斯基在電話中要求他「召集世界領袖，請求他們支持烏克蘭」、「這個世界即將要改變」。

    拜登說，「一年過去，基輔挺住了，烏克蘭挺住了，民主挺住了」、「美國人和你們站在一起，世界都和你們站在一起」。拜登直言，基輔在他心裡佔有一席之地，烏克蘭在這場戰爭中的勇氣令人動容，「我知道我將會回來（基輔）」。

    澤倫斯基則表示，他和拜登政府團隊在基輔的協商成果豐碩，對烏國是重大鼓舞，「這項對話使我們更接近勝利」；拜登來訪的結果一定會被看到，「在解放我們領土的戰場上一定會有影響」。

    澤倫斯基也把拜登驚喜來訪稱為在「烏克蘭－美國關係史上」最重要訪問，烏克蘭人會記得拜登總統和美國帶給烏克蘭的關注、關心和態度觀點，「針對美烏這種合作程度，我謝謝你（拜登）」。

    澤倫斯基表示，他已論及更多西方先進武器供應給烏克蘭，並援引美國最近決定將運送艾布蘭戰車（Abrams tanks）給烏國是另一項決定性時刻，「美國在艾布蘭戰車上的決定已為建立戰車聯盟立下基礎，這具有歷史重要性」；我們也談到長程武器及仍可能供應給烏克蘭的武器，即使先前不曾供應過。

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