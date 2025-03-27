可口可樂頻出包 食藥署：問題批號均未進口

美國一批罐裝可口可樂有摻入塑膠的風險，FDA展開召回。（法新社）

2025/03/27 18:00

〔記者邱芷柔／台北報導〕可口可樂近期在多國接連召回問題產品，包括英國、香港因氯酸鹽超標、美國則疑混入塑膠，總計數萬罐下架，引發台灣消費者疑慮。對此衛福部食品藥物管理署今（27日）強調，三地回收批次均未輸台，國內市售產品未受影響。

食藥署副署長林金富指出，英國食品標準局（FSA）2月4日通報，可口可樂歐洲太平洋合作夥伴（Coca-Cola Europacific Partners）主動回收多款產品，原因為可能含高濃度氯酸鹽；香港食物環境衛生署也在1月28日發布類似召回資訊，美國食品藥物管理局（FDA）則在3月24日公告，回收「Coca-Cola Original Taste」罐裝飲品，原因是部分產品可能混入塑膠異物。

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林金富強調，針對英、美、港三地相繼傳出的產品回收事件，食藥署同步清查，確認所有問題產品均未輸入台灣，國內無食品輸入查驗紀錄，依「國外消費紅綠燈」警訊，風險等級均為「綠燈」，國人可安心。

林金富也提醒，國人如赴英國、香港或美國旅遊，應留意當地產品資訊，避免購買或食用已通報回收的產品。另依「食品安全衛生管理法」規定，若以個人自用名義從國外攜帶或郵寄食品回國，單項價值在1000美元以下、重量不超過6公斤可免申請查驗，但若超過免驗限量或作為販售用途，仍應申請食品輸入查驗，違者將依法裁罰。

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