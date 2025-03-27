馬英九邀中生團來台涉矮化台灣地位 陸委會：處分很快就會決定

中生來台，馬英九基金會執行長蕭旭岑在清華大學，當場拒拿學生遞過來的中華民國國旗。（圖擷取自王定宇臉書）

2025/03/27 18:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕馬英九基金會去年邀請中生統戰團來台，涉矮化台灣地位，前總統馬英九日前已赴移民署說明爭議。關於該案調查及處分進度？陸委會發言人梁文傑今天說，應該很快就會有決定出來。

馬英九基金會去年11月邀中國師生團訪台，當時正值台灣隊在世界棒球12賽奪冠；復旦大學女大生宋思瑤祝賀「中國台北」隊奪冠挨批，該會執行長蕭旭岑當時更加碼說「也可以講中國台灣，因為同屬一個中國」，引發台大、清大學生抗議。

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中生團成員包括北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等7所大學師生，該團成員清一色為共青團團員、共產黨黨員，馬龍、楊倩也具有中共黨員身分。

陸委會主委邱垂正去年12月於立法院備詢時曾強調，馬英九基金會未遵守書面切結內容，等到該團回去後，將進行行政處分，會按照個案情形輕重，申請單位有一段時間不得再邀請來台，從6個月到5年不等。

今年3月10日，移民署約談馬英九、蕭旭岑兩人，馬英九當時表示，希望藉此向總統賴清德的政府呼籲，不要用政治的力量與行政的手段，阻斷兩岸青年交流的珍貴機會。

據了解，聯審會將針對中生統戰團來台相關爭議，做出適當的行政裁處。梁文傑今日在陸委會例行記者會指出，應該很快就會有決定出來。

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