南市體育局搞烏龍 !人數規定不符 安慶國小籃球隊全國決賽夢碎

南市安慶國小藍球隊奮戰獲得第3名，在臉書慶賀殺進全國賽。（擷取自安慶國小臉書）

2025/03/27 18:18

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員陳怡珍今天爆料指出，台南市安慶國小參加國小籃球聯賽預賽，奮戰取得第3名，原本全隊歡欣鼓舞，準備迎戰下個月的全國賽，沒想到台南市體育局搞烏龍，因晉級人數規定不符，上週臨時通知學校無法參賽，讓安慶國小籃球隊小朋友和家長好失望。

南市體育局表示抱歉，將切實檢討，並研議補助學校進行移地訓練及交流的機會，彌補學生交流的權益。

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陳怡珍表示，安慶國小依規定參賽，辛苦奮戰下，好不容易獲得第3名，小選手們都很興奮能第一次參加全國賽事！卻因為市府的疏失，無法在賽前報名時確實審核各校的參賽資格，導致晉級隊伍數發生誤差，陰錯陽差使得安慶國小籃球隊15個孩子的全國賽資格就這樣被取消，沒有人可以接受。她要求市府主辦單位應面對自己審核資格上的疏漏，並盡一切努力提出補救方案，爭取安慶國小籃球隊的參賽資格，以維護學生的權益。

南市體育局表示，南市辦理「113學年度國民小學籃球聯賽」縣市預賽，依競賽規程之規定，參賽隊伍9隊以下，得取前2名晉級全國決賽，10隊至19隊以上，得採前3名晉級全國決賽，12班（含）以下學校男生隊得採男女混合組隊，12班以上則不得採男女混合組隊。

南市男童甲組305組共報名10隊，經縣市預賽賽程結束，南市共計有3校取得晉級全國決賽資格，但經教育部體育署委辦機關中華民國少年籃球發展協會審閱參賽隊伍相關資料，其中有一所國小為總班級數12班以上學校，惟報名學生中混有2名女童，不符合12班以下方能男女混合之規定，雖無影響賽事名次，惟仍遭剔除計算，參賽隊伍數降為9隊，僅能取前2名晉級全國決賽，致影響參賽權益。

體育局表示，對於本案深感抱歉，雖已立即去文請體育署，請該署准予酌情同意報名，惟仍無法獲正面回應。體育局已立即至受影響學校向校方及家長說明，因報名係採人工作業，未確實注意班級數及男女生混合的規定，導致隊伍數量不足進而影響晉級全國決賽名額，該局將切實檢討，避免再次發生憾事。

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