環狀線震損認定中工未按圖施工 雙北市府提告求償19.27億元

新北環狀線去年0403強震錯位，現場拉起封鎖線。（資料照，記者陳志曲攝）

2025/03/27 17:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運新北環狀線去年0403地震造成9跨鋼箱梁位移，經中華民國結構工程學會鑑定及監察院調查報告，確認受損原因是施工廠商中華工程未按核定圖施工，新北市與台北市政府要求中工負起全責，今天提告並求償19.27億元，以捍衛市民權益。

去年0403地震造成環狀線9跨鋼箱梁位移，多達139項設施受損，導致板新站至橋和站停駛，歷經7個月修復完成，去年12月12日恢復全線通車，經統計環狀線修復費用及停駛期間加開接駁車等營運損失，總計19.27億元。

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新北市捷運工程局表示，經過國內頂尖專家鑑定與監察院認定，「環狀線嚴重災情肇因是施工單位中華工程未按圖施作，將調坡板銑穿，致插銷跳脫，且於保固期內不願進行保固」，新北市府要求中華工程須負起賠償責任，更應有社會責任，市府已聘請律師團，絕對依法求償。

捷運局說明，環狀線位移原因確認後，台北市捷運局多次催告中華工程，要求中工負起施工廠商責任，履行保固並負擔復原工程期間支出的修繕及其他衍生費用，然而中華工程逃避責任，不積極處理後續賠償及保固事宜。

捷運局強調，為確保新北市全體市民權益，雙北市政府備妥訴狀後，今日至台北地方法院控告中華工程，後續進入司法程序，一切交由司法機關公正判斷。

捷運環狀線0403震損肇因於中華工程未按圖施工，雙北市政府今委託律師提告。（新北市捷運工程局提供）

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