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    五角大廈曾反對！ 拜登堅持親訪基輔 從波蘭搭火車赴烏克蘭

    美國總統拜登（右）20日突然造訪烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（左）會面。（歐新社）

    美國總統拜登（右）20日突然造訪烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基（左）會面。（歐新社）

    2023/02/20 20:40

    〔記者陳成良／台北報導〕美國總統拜登20日在未宣布的情況下，閃電造訪烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基會面。據美國媒體報導，拜登本人堅持親訪基輔，還是乘坐火車從波蘭前往烏克蘭。

    據《滾石》（Rolling Stone）雜誌報導，據了解此事的白宮高級官員說，拜登收到了有關這次烏克蘭之行的一系列計畫。其中一個想法是拜登和澤倫斯基在波蘭和烏克蘭邊境的一個未公開的地點會面。另一個想法是在利沃夫市（Lviv）舉行會議，這個烏克蘭西部城市自戰爭開始以來多次遭到俄羅斯的空襲，但與東部戰線的激烈戰鬥相比，仍然相對安全。

    報導稱，鑑於烏克蘭是一個活躍的戰場這一顯而易見的事實，職司美國總統維安的秘勤局，以及五角大廈基於安全顧慮，都對相關計畫提出了反對意見。

    白宮高級官員說，最終，拜登選擇了親訪基輔，在去年戰爭初期，俄羅斯軍隊試圖占領這個城市但失敗了，該城市成為烏克蘭決心的一個象徵。

    另據《紐約時報》報導，出於安全原因，拜登基輔之行是秘密進行的，拜登於18日晚上間與妻子吉兒在一家餐廳共進晚餐後，毫無徵兆地離開了華盛頓。白宮19日晚間公佈了拜登訪問波蘭的行程安排，官員們一再否認拜登可能訪問烏克蘭的計畫。

    報導稱，拜登是從波蘭邊境搭乘火車，1小時後抵達基輔。

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