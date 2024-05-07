前美軍印太司令阿基里諾：中國對台愈發挑釁 美應採取更多行動

剛卸任的美軍印太司令阿基里諾。（法新社）

2024/05/07 19:44

〔編譯孫宇青／綜合報導〕甫卸下美軍印度－太平洋司令部司令一職的阿基里諾（John Aquilino），在《美國公共電視網》（PBS）近日專訪中，再次提到中國對台灣的挑釁行動與日俱增，且在南海與菲律賓的接連衝突，也對美國政策構成挑戰，美方及夥伴應該採取更多行動，來對抗中國軍事力量。

從軍40年的阿基里諾表示，在他執掌印太司令部3年期間，安全環境發生巨大的變化，而且不是往好的方向轉變。中國被視為目前最令人擔憂的安全威脅，在各個領域都愈發具侵略性，包括挑戰現行的國際規則，好讓一個不會造福鄰國的專制社會獲益。中國擴充軍力，言語和行動都更加激進，正加速走向危險。

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當被問及台灣準總統賴清德即將就職，北京可能有何回應時，阿基里諾重申美國對台政策沒有改變，支持兩岸和平解決爭端，讓兩邊的人民都不受脅迫，也都能滿意。然而，現況並非如此，中國對台灣的挑釁行為與日俱增，包括海上、空中、網路和資訊領域，且不僅針對台灣本島，還有馬祖、金門等離島。

針對美國總統拜登和前總統川普都曾敦促台灣減少採購戰機和坦克，改為採購更多機動性強的小型武器，阿基里諾稱台灣在看到俄國入侵烏克蘭後，當然已採取措施，首先是認知到難以想像的局面可能真的會發生，同時在採購品項、操作和整合方式等方面做出正確選擇，而美方也隨時準備根據《台灣關係法》予以支持。

此外，阿基里諾提到，中國在南海對菲律賓採取的行動破壞區域穩定，讓菲國海警、船員和在專屬經濟區作業的漁民陷入危險，這確實升高美中衝突的可能性。他說，從中國的行動就能得知，他們顯然已做出風險判斷，認為採取激進行動符合他們的利益，也有利於他們的戰略目標。

在談到中俄關係時，阿基里諾坦言，北京有能力把「軍民融合」當作掩護，向俄國提供不具直接致命性的軍援，美方應該關切中俄這種「無上限」的關係。據了解，中國已供俄價值數十億美元的工具機，俄方可能用來製造飛彈、坦克和飛機的微電子設備。北韓也向俄國提供100多萬枚砲彈和短程彈道飛彈，在俄國實際用於烏戰後，是否可能連帶為朝鮮半島的穩定帶來更多波動，絕對值得關切。

阿基里諾在任內推動印太建立一支區域「聯合特遣隊」（JTF），為第一支在戰區以外設立的聯合特遣隊。然而，他自認印太司令部在抗衡中國軍力方面仍「走得還不夠快」，還未在所有領域和地區都加速取得嚇阻的效果，好讓美國和夥伴處於當前安全環境中最適切的位置。

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