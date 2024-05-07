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美菲軍演模擬擊沉中國製船隻 中方氣炸：「自我安慰」！

美軍新一代空中砲艇機AC-130J「幽靈騎士」（Ghostrider），對模擬中國漁船的目標進行射擊。（取自美軍DIVDS網站）

美軍新一代空中砲艇機AC-130J「幽靈騎士」（Ghostrider），對模擬中國漁船的目標進行射擊。（取自美軍DIVDS網站）

2024/05/07 18:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與菲律賓4月底在「肩並肩 24」（Balikatan 24）聯合軍演期間，出動了新一代「幽靈騎士」（Ghostrider）AC-130J空中砲艇機，對模擬中國漁船的目標進行射擊，美軍隨後公布相關畫面。對此，中方怒斥美國使出這種精神勝利法，只是搞自我安慰。

中國外交部發言人林劍6日回應指，任何軍演都不應針對第三方或損害第三方的利益，不應損害地區國家間互信，破壞地區和平穩定。有關國家應當停止海上的侵權挑釁，停止挑動對抗，多做有利於促進地區和平穩定的事，而不是使用精神勝利法搞自我安慰。

他稱，相信地區國家都看得很清楚，當前究竟是誰在本地區挑動軍事對抗，推升緊張的局勢，「我們奉勸有關國家，維護本國安全發展、維護地區和平穩定，唯一正確的選擇是堅守睦鄰友好、回歸對話協商、堅持戰略自主。」

美國與菲律賓從4月初開始進行「肩並肩」聯合軍事演習，在「擊沉演習」部分，演習擊沉目標選定為退役的菲律賓海軍補給艦「卡里拉亞湖」號，值得注意的是，這艘軍艦原是中國製造、菲律賓企業所使用的民用油船，是菲律賓唯一的「中國造海軍資產」。

美國軍方日前釋出的影片顯示，AC-130J發射的砲彈反覆擊中水面，並發生爆炸，最終將目標船隻擊沉。美軍並未說明，擊沈的靶船是否為「卡里拉亞胡」號。

此前，《亞歐時報》5日報導，此次軍演中，AC-130J打擊目標是一艘模擬中國漁船的小型船隻，具有重要象徵意義。近年來，中國經常利用大量漁船在南海等爭議海域宣示其主權，這種「灰色地帶」戰術引起了國際社會擔憂。

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