美菲軍演模擬擊沉中國製船隻 中方氣炸：「自我安慰」！

2024/05/07 18:17

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國與菲律賓4月底在「肩並肩 24」(Balikatan 24)聯合軍演期間,出動了新一代「幽靈騎士」(Ghostrider)AC-130J空中砲艇機,對模擬中國漁船的目標進行射擊,美軍隨後公布相關畫面。對此,中方怒斥美國使出這種精神勝利法,只是搞自我安慰。

中國外交部發言人林劍6日回應指,任何軍演都不應針對第三方或損害第三方的利益,不應損害地區國家間互信,破壞地區和平穩定。有關國家應當停止海上的侵權挑釁,停止挑動對抗,多做有利於促進地區和平穩定的事,而不是使用精神勝利法搞自我安慰。

他稱,相信地區國家都看得很清楚,當前究竟是誰在本地區挑動軍事對抗,推升緊張的局勢,「我們奉勸有關國家,維護本國安全發展、維護地區和平穩定,唯一正確的選擇是堅守睦鄰友好、回歸對話協商、堅持戰略自主。」

美國與菲律賓從4月初開始進行「肩並肩」聯合軍事演習,在「擊沉演習」部分,演習擊沉目標選定為退役的菲律賓海軍補給艦「卡里拉亞湖」號,值得注意的是,這艘軍艦原是中國製造、菲律賓企業所使用的民用油船,是菲律賓唯一的「中國造海軍資產」。

美國軍方日前釋出的影片顯示,AC-130J發射的砲彈反覆擊中水面,並發生爆炸,最終將目標船隻擊沉。美軍並未說明,擊沈的靶船是否為「卡里拉亞胡」號。

此前,《亞歐時報》5日報導,此次軍演中,AC-130J打擊目標是一艘模擬中國漁船的小型船隻,具有重要象徵意義。近年來,中國經常利用大量漁船在南海等爭議海域宣示其主權,這種「灰色地帶」戰術引起了國際社會擔憂。

Watch an AC-130J Ghostrider gunship aircraft of the #USAF's 27th SOW hunting boats during exercise #Balikatan2024 of the Philippines Armed Forces. Soon or late, these AC-130Js can hunt Chinese Coast Guard vessels during any possible maritime conflict with #China. pic.twitter.com/yYZiTZ1v4B