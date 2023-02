時間點曝光！拜登悄悄飛抵烏克蘭 基輔空襲警報大作！

2023/02/20 20:06

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭即將屆滿一年之際,美國總統拜登今天(20日)驚喜現身烏國首都基輔。拜登甫抵基輔,便與澤倫斯基先到當地聖米迦勒教堂(St. Michael’s Church)悼念陣亡將士,同一時間該市空襲警報大作。

根據《CNN》報導,基輔時間週一上午,烏克蘭包括首都在內多個城市都響起空襲警報,沒多久後拜登就無預警現身基輔被民眾拍下,並於網上曝光拜登與烏國總統澤倫斯基於聖米迦勒教堂外並肩走路對談的影像畫面,影片中還能聽見背景有空襲警報聲,引發國際關注。

事實上,拜登在當地時間20日上午8點(台灣時間下午2點)就悄悄抵達基輔,由美國駐烏國大使布林克(Bridget Brink)前去迎接。約莫上午8點30分,拜登車隊來到烏總統官邸瑪麗亞宮(Mariinskyi Palace),並與澤倫斯基伉儷碰面。隨行人員指出,此次造訪行程都是秘密進行,因為活躍戰區存在嚴重安全問題,此前白宮也一再排除訪問的可能性。

《CNN》記者沃德(Clarissa Ward)表示,拜登剛到基輔與澤倫斯基碰面後,2人便前往聖米迦勒教堂,之後跟著2名手捧花圈的士兵來到放有陣亡將士照片的圍牆,悼念那些在對抗俄國戰鬥中犧牲的英靈,最後在空襲警報聲中離開教堂,「2位領導人在那裡停留了片刻,互相擁抱表達敬意。」

In Ukrainian media footage appeared at allegedly U.S. President Joe Biden in Kyiv on Mykhailivska Square. Biden honored the fallen defenders of Ukraine to the sound of an air raid warning. pic.twitter.com/UkNIQPb6Cj