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    拜登閃電造訪基輔 宣布加碼152億軍事援助、對俄新制裁

    拜登20日驚喜現身基輔與澤倫斯基會面，引發國際關注。（美聯社）

    拜登20日驚喜現身基輔與澤倫斯基會面，引發國際關注。（美聯社）

    2023/02/20 18:42

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭將滿一年，美國總統拜登在造訪烏克蘭鄰國波蘭前，驚喜現身烏國首都基輔，引發國際關注。拜登此行宣布，美方將加碼向烏國提供價值5億美元（約新台幣152億元）的軍事援助。

    拜登閃電造訪基輔，與澤倫斯基並肩對談的畫面被曝光後，他隨即在推特發文表示，「去年，美國建立了一個橫跨大西洋到太平洋的聯盟，以前所未有的軍事、經濟和人道主義支持烏克蘭捍衛自己的國家，而這種支持力量將延續下去。」

    拜登接著說：「一年前，（俄羅斯總統）普廷發動入侵行動時，他認為烏克蘭很弱，西方也正處於分裂，他以為他可以比我們『活』得更久，但他大錯特錯！在俄國野蠻侵犯烏國將滿一週年之際，我來到基輔與澤倫斯基總統見面，重申我們對烏克蘭民主、主權和領土完整的堅定承諾！」

    《CNN》報導，拜登在基輔與澤倫斯基聯合發表談話時宣布，向烏國提供價值5億美元的額外援助，「該援助計畫將包括更多軍事裝備，例如火砲彈藥、更多標槍飛彈和榴彈砲」。此外，拜登也透露美國政府將對俄羅斯更多挺戰高層和公司實施額外制裁。

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