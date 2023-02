拜登閃電造訪基輔 宣布加碼152億軍事援助、對俄新制裁

2023/02/20 18:42

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭將滿一年,美國總統拜登在造訪烏克蘭鄰國波蘭前,驚喜現身烏國首都基輔,引發國際關注。拜登此行宣布,美方將加碼向烏國提供價值5億美元(約新台幣152億元)的軍事援助。

拜登閃電造訪基輔,與澤倫斯基並肩對談的畫面被曝光後,他隨即在推特發文表示,「去年,美國建立了一個橫跨大西洋到太平洋的聯盟,以前所未有的軍事、經濟和人道主義支持烏克蘭捍衛自己的國家,而這種支持力量將延續下去。」

請繼續往下閱讀...

拜登接著說:「一年前,(俄羅斯總統)普廷發動入侵行動時,他認為烏克蘭很弱,西方也正處於分裂,他以為他可以比我們『活』得更久,但他大錯特錯!在俄國野蠻侵犯烏國將滿一週年之際,我來到基輔與澤倫斯基總統見面,重申我們對烏克蘭民主、主權和領土完整的堅定承諾!」

據《CNN》報導,拜登在基輔與澤倫斯基聯合發表談話時宣布,向烏國提供價值5億美元的額外援助,「該援助計畫將包括更多軍事裝備,例如火砲彈藥、更多標槍飛彈和榴彈砲」。此外,拜登也透露美國政府將對俄羅斯更多挺戰高層和公司實施額外制裁。

Over the last year, the United States has built a coalition of nations from the Atlantic to the Pacific to help defend Ukraine with unprecedented military, economic, and humanitarian support – and that support will endure.