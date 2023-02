2023/02/20 18:11

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭將滿一年,美國總統拜登將於美東時間20日至22日造訪烏克蘭鄰國波蘭。稍早有消息傳出,拜登在訪問華沙前已先行到訪烏克蘭首都基輔,現傳聞已獲證實,拜登與烏國總統澤倫斯基並肩走路對談的畫面也被分享到網上。

根據《CNN》 報導,自俄羅斯入侵烏克蘭以來,拜登是少數沒有親抵基輔的民主陣營領導人。在他將訪波蘭的消息釋出後,外界都相當期待他是否會走訪烏國表達支持,而今拜登終於驚喜現身基輔,網上還流出他與澤倫斯基在安全人員保護下,並肩走路對談的畫面。

請繼續往下閱讀...

《CNN》表示,近期有情報指俄羅斯正準備在春季到來時發動另一波攻勢,拜登此行是在衝突的關鍵時刻表達對基輔的支持。

Joe Biden, the President of the United States ???????? is in Kyiv! pic.twitter.com/pIcHYk5A1B