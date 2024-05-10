遭中共關押22年 王炳章獲2024年度自由獎項

國際人權組織「自由之家」8日將2024年「自由獎項」頒發給中國民主運動人士王炳章，他已被中共關押22年。王炳章的女兒王天安（中）代替父親出席領獎。（取自Freedom House官網）

2024/05/10 16:36

〔中央社〕國際人權組織自由之家（Freedom House）8日將2024年「自由獎項」頒發給中國民主運動人士王炳章，他在2002年遭中共判處無期徒刑，已被關押22年，至今仍在獄中。他的女兒代他出席領獎。

自由之家（Freedom House）於美國華盛頓8日晚間舉辦年度頒獎典禮。根據自由之家發布的新聞稿，自由之家主席阿布拉莫維茨（Michael J. Abramowitz）說，「王炳章博士是中國民主孜孜不倦的倡導者，他已經被監禁了20多年。他的夢想是中國有一天能夠自由地選出致力於人權和法治的領導人，這仍然如同天上的北極星，持續鼓舞著世人。」

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他也敦促國際社會採取更多行動，確保王炳章獲得釋放，並釋放世界各地所有因政治信仰而被不公正監禁的人，「讓他們知道我們沒有忘記他們，也永遠不會放棄他們。」

王炳章是中國民主運動人士，於1982年創辦海外民運刊物「中國之春」，1983年創建海外第一個民運組織「中國民主團結聯盟」。2002年他在越南遭綁架到中國領土後被逮捕，隨後中國當局以在台灣從事間諜活動和領導恐怖組織的罪名判他無期徒刑，但國安局明確公開否認。

新聞稿還指出，王炳章的女兒王天安代替父親受獎。

王天安在頒獎典禮上致詞時說，在她的父親經歷20年的監禁後，這個獎對他們家人來說格外有意義，「因為它讓我們確信，我父親沒有被遺忘，他的犧牲不是徒勞的，他的遺產仍很重要。」無論看起來多不可能，她仍相信她的父親最終會被釋放。

「自由獎項」始於1943年，旨在表彰對自由民主事業有傑出貢獻的傑出領導人，獲獎者包括中國維權律師陳光誠、西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）、維吾爾族人權活動人士伊力哈木·土赫提（Ilham Tohti）以及「香港民主運動」等。

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