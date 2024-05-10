為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

遭中共關押22年 王炳章獲2024年度自由獎項

國際人權組織「自由之家」8日將2024年「自由獎項」頒發給中國民主運動人士王炳章，他已被中共關押22年。王炳章的女兒王天安（中）代替父親出席領獎。（取自Freedom House官網）

國際人權組織「自由之家」8日將2024年「自由獎項」頒發給中國民主運動人士王炳章，他已被中共關押22年。王炳章的女兒王天安（中）代替父親出席領獎。（取自Freedom House官網）

2024/05/10 16:36

〔中央社〕國際人權組織自由之家（Freedom House）8日將2024年「自由獎項」頒發給中國民主運動人士王炳章，他在2002年遭中共判處無期徒刑，已被關押22年，至今仍在獄中。他的女兒代他出席領獎。

自由之家（Freedom House）於美國華盛頓8日晚間舉辦年度頒獎典禮。根據自由之家發布的新聞稿，自由之家主席阿布拉莫維茨（Michael J. Abramowitz）說，「王炳章博士是中國民主孜孜不倦的倡導者，他已經被監禁了20多年。他的夢想是中國有一天能夠自由地選出致力於人權和法治的領導人，這仍然如同天上的北極星，持續鼓舞著世人。」

他也敦促國際社會採取更多行動，確保王炳章獲得釋放，並釋放世界各地所有因政治信仰而被不公正監禁的人，「讓他們知道我們沒有忘記他們，也永遠不會放棄他們。」

王炳章是中國民主運動人士，於1982年創辦海外民運刊物「中國之春」，1983年創建海外第一個民運組織「中國民主團結聯盟」。2002年他在越南遭綁架到中國領土後被逮捕，隨後中國當局以在台灣從事間諜活動和領導恐怖組織的罪名判他無期徒刑，但國安局明確公開否認。

新聞稿還指出，王炳章的女兒王天安代替父親受獎。

王天安在頒獎典禮上致詞時說，在她的父親經歷20年的監禁後，這個獎對他們家人來說格外有意義，「因為它讓我們確信，我父親沒有被遺忘，他的犧牲不是徒勞的，他的遺產仍很重要。」無論看起來多不可能，她仍相信她的父親最終會被釋放。

「自由獎項」始於1943年，旨在表彰對自由民主事業有傑出貢獻的傑出領導人，獲獎者包括中國維權律師陳光誠、西藏精神領袖達賴喇嘛（Dalai Lama）、維吾爾族人權活動人士伊力哈木·土赫提（Ilham Tohti）以及「香港民主運動」等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國經濟低迷 自由之家：勞工抗議事件激增逾3倍
2024/02/17 12:22

中國經濟低迷 自由之家：勞工抗議事件激增逾3倍
自由之家：2023年全球自由顯著惡化 選舉侵害頻傳
2024/02/29 21:29

自由之家：2023年全球自由顯著惡化 選舉侵害頻傳

普台教育新高度 學子躍進全美前三頂尖學府！
「2024年全球自由」報告 台灣居亞洲第2 中國吊車尾僅9分
2024/02/29 21:56

「2024年全球自由」報告 台灣居亞洲第2 中國吊車尾僅9分
王炳章入獄16年 女兒赴中探監遭遣返
2019/01/12 06:00

王炳章入獄16年 女兒赴中探監遭遣返
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播