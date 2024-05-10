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日官方調查：日本國、高中生英語能力正在提高

日本文部科學省調查指出，日本國、高中學生的英語水準正穩定提升。（法新社）

日本文部科學省調查指出，日本國、高中學生的英語水準正穩定提升。（法新社）

2024/05/10 16:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本文部科學省（相當於我國教育部）9日公布的調查顯示，日本公立國中生和高中生的英語能力持續進步，國中生以埼玉市學生表現最佳，高中生則是富山縣領先。

《日本時報》（The Japan Times）報導，文部科學省2023財政年度的調查顯示，在實用英語能力測驗（Eiken）中，英語能力相當於3級或以上的國三學生比例上升至50.0％，比前一年上升0.8個百分點。高三學生的英語程度相當於準2級或更高的比例上升1.9個百分點，達到 50.6％。兩者比例均首次達到50%。

日本政府的目標是到2027財政年度時，將此一數字提高到60％或更高。

從都道府縣和主要城市來看，3級以上國中生比例最高的是埼玉市，達88.4％。福井縣位居第2，為83.8％，再其次是橫濱市，為67.2％。至於佐賀縣的比例最低，為30.1％。

高三學生中，富山縣的比例最高，為61.4％，其次是福井縣，為 61.1％，石川縣以59.0％居第3。宮城縣的比例最低，為 39.6%。高三學生整體達到2級或以上的比例為19.8％。

文部科學省官員表示，不同地區的英語技能水準差異很大，各鼓勵更多學生參加檢定的地區，愈容易出現高分族群。

此外，調查也顯示，國中英語教師擁有準1級或以上的比例升至44.8％，高中英語教師比例升至80.7％。使用數位教材的學校比例，小學約80％，國中約90％。

據了解，「實用英語能力測驗」為日本使用最廣泛的英語檢定考試，從最高至最低等級可分成1級、準1級、2級、準2級、3級、4級和5級，其中1級相當於台灣全民英檢的高級，準1級相當於中高級，2級相當於中級，準2級相當於初級。

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