台日高層安保對話？日前防相小野寺五典：將設法加強台日關係

日本前防衛大臣、眾議員小野寺五典，8日在東京進行演講時，被本報問及台日是否可能進行高層安保對話。（記者林翠儀攝）

2024/05/10 16:58

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕日本前防衛大臣、眾議員小野寺五典日前在一場演講中，對於台日是否可能進行高層安保對話時表示，台日關係是非常難的問題，政府層級的交流在外交的門檻很高，但是政治層級不受其制約；日本政治人物有時會進到政府部門做事，扮演政府的角色，在政治的立場上，會盡量設法加強台日關係。

小野寺8日在東京的外國媒體中心（FPCJ）以「我國的防衛與安全保障戰略」為題發表演講，並答覆記者提問。台灣正副總統當選人賴清德、蕭美琴將於5月20日就職，本報向小野寺提問對賴政府的期待，以及在台灣有事的擔憂下，台日之間是否有可能進行高層安保對話，他做了上述的回答。小野寺曾3度被延攬入閣擔任防衛大臣，現在也擔任自民黨安全調查會長，而且多次參加民間智庫舉辦的「台灣有事」兵棋推演。

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另外，對於美日兩國目前是否研擬好想定「台灣有事」的軍事作戰計畫問題時，小野寺表示，不清楚美國政府的想法，但日本為了守護日本的國土，想定各種事態，擬定防衛、避難等計畫。

有日媒問及日本、美國、菲律賓3國加強演訓，可能是考慮到台灣、南海的局勢，尤其是針對中國，3國希望提升嚇阻力。巴士海峽、黃岩島都是非常重要的戰略據點，美日菲3國合作框架將對這些戰略據點帶來何種影響，日本能做什麼？

小野寺表示，日中關係在外交上非常重要，但綜觀台灣或菲律賓黃岩島的情況，非常值得警戒。從中國來看，菲律賓、台灣、沖繩、日本就在眼前，他認為透過海洋連結的這些國家有必要合作，以利區域穩定。

因為美國分別與這些國家有很深厚關係，所以這次菲律賓允許美軍駐留在幾座基地，日本則是提供監視雷達支援菲律賓，這樣的合作關係相當重要。

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