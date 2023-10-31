避免「台灣有事」發生 日前防相︰美日等國應組挺台團隊

為防「台灣有事」發生，日本前防衛大臣小野寺五典呼籲，日本、美國等國應團結支持台灣。圖為美日韓空中演習。（歐新社檔案照）

2023/10/31 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京卅日報導〕日本前防衛大臣、現任眾議員小野寺五典指出，為避免「台灣有事」發生，日本、美國等相同價值觀的國家應該團結起來，組成一個支持台灣的團隊。他還表示，日本參加日美印澳四方安全對話（QUAD）和北大西洋公約組織（NATO）加強關係，都是為了提高嚇阻力所做的努力。

日本東洋經濟電子版卅日刊登小野寺接受紀實作家塩田潮的專訪，談及「台灣有事」及日本的應對方法。小野寺為前防相，目前擔任自民黨安全保障調查會長，曾多次參加民間智庫舉辦的「台灣有事」兵推，也是自民黨內數一數二的安保專家。

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小野寺在訪談中指出，「台灣有事」若真的發生，日本將是受害最深的國家之一，因此絕對不能讓「台灣有事」發生，而為避免真的發生，日本必須假設此事隨時都可能發生，並為此進行準備。

小野寺主張，具有相同價值觀的國家應該團結起來，按照各自立場組成一個支持台灣的團隊，這對避免「台灣有事」具有一定效果。他表示，中國謀求武統台灣，在當今國際社會是不應該的，日本必須提高聲量大力反對。

嚇阻中國 日與北約強化關係

小野寺並指出，日本在這方面的努力，除了加入日美印澳四方對話之外，也積極與北約強化關係。北約有卅一國加盟，軍事經費佔全球七成，北約對亞洲地區展現一定的存在，即具有極高的嚇阻力。

他表示，北約為北美與歐洲的軍事同盟，不會擴及亞洲，但日本開發下一代主力戰機，刻意不選美國，而是與北約成員英國和義大利合作，就是為了加深與北約的連結。他指出，日英義共同開發的下一代主力戰機，有日本參與的零件和維修，若下一代主力戰機廣為北約國家使用，屆時日本對北約的重要性將大幅提升。

小野寺還提到，中國武力犯台之際，美中爆發衝突的可能性極高。在「台灣有事」之際，美國支持台灣的立場是不可能動搖的，方式可能有兩種，一種是美軍與台軍共同與共軍作戰，另一種則是以援助烏克蘭的模式，提供台灣物資。

小野寺強調，台灣是島國，不同於烏克蘭，共軍武力犯台必先取得制空和制海權，美軍即使想採取烏克蘭模式提供台灣物資援助，也無法靠近，美國不可能袖手旁觀，勢必會與共軍爆發衝突。如果美軍艦隊無法接近台灣，屆時日本、菲律賓和關島、夏威夷等基地將成為主力。

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