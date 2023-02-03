跟進北歐鄰國！挪威採購54輛新世代豹-2戰車

挪威政府向德國採購54輛「豹-2A7」主戰車。（歐新社）

2023/02/03 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕挪威政府今（3）日宣布，挪威將向德國購買54輛「豹-2A7（Leopard 2A7）」主戰車，來取代挪威國內老舊的德國製戰車，同時確保挪威備有與其他北歐鄰國相同的武器。

綜合媒體報導，挪威政府指出，已撥197億挪威克朗（約新台幣580億元）預算向德國購買54輛「豹-2A7」主戰車。第一批戰車2026年交付，2031年之前全數取得。據悉，這筆交易包括挪威方可再追加購買18輛戰車的選擇權。

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挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Støre）發聲明指出，現階段國際情勢下，歐洲國家間密切的防務合作變得越來越重要。採購德國戰車，可確保挪威擁有與北歐鄰國以及其他盟友相同類型的防禦武器。

挪威與虎視耽耽的俄國為鄰，兩國邊境長達196公里，目前挪威擁有老式的「豹-2A4」戰車，一直計畫換新，先前也允諾提供豹-2給烏克蘭。挪威軍方評估採購的新戰車有德國的豹-2系列，以及南韓的K2黑豹。鑑於無人機等技術發展對俄烏戰況的影響，挪威國防部長葛拉姆（Bjorn Arild Gram）建議錢更應該花在直升機、無人機和遠程火砲上，而不是戰車，引發一場爭論。挪威最終選擇了採購豹-2，但規模從72輛減為54輛。

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