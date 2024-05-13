美退役飛官訓練共軍飛行員 還涉嫌與中國駭客合作

退役美國陸戰隊飛行員杜甘（見圖），因指導中國軍方飛行員，違反美國法律，遭美國政府起訴。杜甘的律師在文件中指出，美國政府從沒收的中國駭客設備中發現與杜甘的通訊紀錄，律師表示，杜甘是在不知情的狀況下與中國駭客合作。（美聯社）

2024/05/13 10:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕退役美國陸戰隊飛行員、已經歸化為澳洲籍的55歲男子杜甘（Daniel Duggan），因指導中國軍方飛行員駕機降落航空母艦的飛行技術，違反美國法律，遭美國政府以多項罪名起訴。杜甘的律師在提交給澳洲檢察總長德雷富斯（Mark Dreyfus）的文件中指出，美國政府從沒收的中國駭客設備中發現與杜甘的通訊紀錄，律師表示，杜甘是在不知情的狀況下與中國駭客合作。

綜合外媒報導，杜甘於2010年到2012年間在南非一所飛行學校代訓中國軍方飛行員，指導駕機降落航空母艦的技術，違反美國武器管制法律，遭美國政府以4項罪名起訴。由於杜甘已經歸化為澳洲籍，2022年在澳洲被捕以來，杜甘一直被關押在澳洲，杜甘希望不要被引渡到美國受審，同時也否認協助中國飛行員違反美國法律。

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杜甘的律師柯拉瑞（Bernard Collaery）在3月提交澳洲檢察總長德雷富斯的文件中指出，美國當局在從中國國防間諜蘇斌手中查扣的電子設備中，發現與杜甘的通信。而蘇斌2014年在加拿大被捕，2016年承認透過駭客手法攻擊美國主要國防承包商，藉此竊取美國軍用飛機設計。

柯拉瑞表示，杜甘當時認識蘇斌，但他所知道的蘇斌身分是中國航空工業第一集團的職業仲介，有關蘇斌的駭客案件，和杜甘並沒有關係，蘇斌可能與中國特務有不正當關聯，但杜甘是在不知情的狀態下與蘇斌合作。

柯拉瑞表示，美國雖然要求引渡杜甘，但目前沒有證據顯示杜甘訓練的飛行原來自中國軍方，且在美方指控罪嫌發生前，杜甘已在2012年初歸化為澳洲公民。不過美方認為，杜甘直到2016年才真正失去美國公民身分。杜甘引渡案將在本月開庭，屆時澳洲檢察總長德雷富斯將決定是否將杜甘引渡至美國。

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