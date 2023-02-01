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    法義聯合增購700枚「紫苑」防空飛彈 強化軍艦區域防空戰力

    歐洲飛彈製造商Eurosam公司先前在杜拜航展正式公開「次世代防空飛彈平台」（SAMP/T NG）系統，這是法國、義大利現役使用的陸基SAMP/T防空飛彈最新版本。（翻攝自Eurosam官網）

    歐洲飛彈製造商Eurosam公司先前在杜拜航展正式公開「次世代防空飛彈平台」（SAMP/T NG）系統，這是法國、義大利現役使用的陸基SAMP/T防空飛彈最新版本。（翻攝自Eurosam官網）

    2023/02/01 13:44

    〔即時新聞／綜合報導〕根據歐洲「聯合軍備合作組織」（OCCAR）1月30日發布的新聞稿，OCCAR-EA總監Matteo Bisceglia和Eurosam總經理Eva Bruxmeier簽署了生產最新型「紫苑30型B1 NT」、「紫苑30型B1」（ASTER 30 B1）和「紫苑15型」（ASTER 15）中程防空飛彈的合約，由法國空軍、義大利陸軍和空軍「次世代防空飛彈平臺」（SAMP/T NG）使用，將裝備在法義海軍地平線級（HORIZON）驅逐艦及義大利空軍。

    根據軍聞網站「Naval News」、「Defence Industry Europe」等媒體於1月30日報導，法義聯合增購700枚「紫苑」防空飛彈。法國國防部表示，歐洲「聯合軍備合作組織」（OCCAR）與法國採購機構（DGA）和意大利採購機構（SEGREDIFESA）已於去年12月30日將合約授予Eurosam公司。同時指出，這次是此型飛彈的最大訂單之一，它是唯一提供此種作戰能力的歐洲系統，產業鏈將要適應全球秩序，以應對戰爭經濟的挑戰。

    此合同為英、法、義於1988年開發「下一代地對空反飛彈系統」（FSAF-PAAMS）系列備忘錄的延伸，主要是基於在FSAF計劃框架內開發的共同要素的新武器系統。武器系統能力為FR/IT Horizo​​n驅逐艦和英國45型驅逐艦提供自衛及區域防空能力。

    紫苑飛彈又稱阿斯特飛彈，為法國飛彈製造商Eurosam（MBDA和Thales的合資公司）開發製造的垂直發射防空飛彈系列，是法、義「PAAMS主要防空/反飛彈系統」之核心武裝。陸基系統編制包括一輛具有指揮和控制中心、火控單元、Arabel被動式相位陣列雷達的地面機動載具，以及最多六輛帶有八具飛彈發射器（TEL）車和供再裝彈、具有液壓吊臂的飛彈運輸車。Arabel雷達是Thales公司開發的一種3D電子掃描陣列雷達，可旋轉以提供360度覆蓋。SAMP/T可以跟蹤多達100個目標並同時與10個目標交戰，可通過北約戰術運輸機運輸。

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