降俄神器！ 義大利將援烏SAMP/T中程防空飛彈系統

SAMP/T搭配特定飛彈，可攔截來襲的中短程彈道飛彈。圖為SAMP/T發射車發射「紫苑30」飛彈。（圖擷取自MBDA公司網站）

2023/01/16 16:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕《義大利國防雜誌》（Rivista Italiana Defesa, RID）13日報導，義大利決定向烏克蘭提供SAMP/T（Surface-to-Air Missile Platform/Terrain）中程防空系統。

RID稱，義大利同意援烏此軍事設備是受到美方影響，義大利軍方原本不贊成度，理由是義大利現役只有5個SAMP/T發射連，其中1個部署在科威特，但來自華盛頓方面的巨大壓力，讓義大利說了「同意」。報導引述消息人士稱，美國總統拜登給總理與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）通電話後，徹底改變了局面。

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RID補充說，將SAMP/T轉移到基輔的方案非常複雜，其細節屬於機密。

報導指出，對於義大利軍工領域來說，向基輔供應SAMP/T是一個好消息，特別是在專業人員眼中，因為這套系統將在實戰中得到檢驗。

如果一切順利，SAMP/T將成為IRIS-T、「國家先進防空系統」（NASAMS）、「愛國者」之後，烏克蘭擁有的又一款先進中程防空系統，對烏克蘭構建銅牆鐵壁般的防空系統，無形中再加一個保險。

SAMP/T在法國軍隊中也稱為MAMBA，是一種現代反飛彈系統，旨在保護戰場和重要設施（如機場和海港）免受當前和未來的所有空中威脅。SAMP/T防空系統由歐洲MBDA飛彈系統公司及法國泰雷斯集團（Thales） 的合資企業「歐洲防空飛彈公司」（Eurosam）生產。

SAMP/T整個發射連涵蓋多功能雷達車、射控指揮車、支援車與飛彈發射車等多種機動平台，可進行高度50公尺到20公里目標攔截能力，所搭載的「紫菀30型」Block 1防空飛彈攔截目標飛行高度超過3公里高度時，最大射程可達100公里。

該系統可以對抗各種目標，但重要的是，它可以擊落中短程彈道飛彈，例如俄軍用來對烏克蘭城市發動深度打擊的「伊斯坎德-M」（Iskander-M）飛彈，它還可以摧毀巡弋飛彈、無人駕駛車輛等。

義大利去年2月底批准在俄烏衝突中向烏克蘭提供首批武器，但利從未透露自衝突爆發以來向烏克蘭提供軍援器的細節，但據義大利和烏克蘭媒體報導，已經提供的武器包括M270多管火箭系統（MLRS）、PzH 2000型自走砲和裝甲車等。

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