殘暴！俄動用升級款戰略轟炸機 發射「航艦殺手」飛彈炸烏第4大城

「Kh-22」反艦飛彈（下方）重量達5.5噸。（圖擷取自俄國空天軍官網）

2023/01/15 16:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭第四大城第聶伯羅市（Dnipro）14日遭俄軍空襲。烏軍證實，俄軍動用最新升級款遠程戰略轟炸機，發射旨在摧毀海上航空母艦艦群的 Kh-22（又稱 X-22）巡弋飛彈，擊中該市1棟9層樓高的公寓，死亡人數已上升到至少18人。

烏克蘭空軍發言人伊納特（Yurii Ihnat）指出，俄軍利用「圖-22M3」（Tu-22M3）遠程轟炸機，從庫爾斯克海和亞速海地區一共發射5枚Kh-22飛彈，其中1枚擊中第聶伯羅市的公寓大樓。他強調，用這種用精確度低的飛彈襲擊人口稠密都市，俄軍這種恐怖行徑完全沒有正當理由。

請繼續往下閱讀...

據《烏克蘭真理報》報導，去年6月間烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）購物中心遭轟炸，俄軍也是用這種反艦飛彈攻擊平民目標，由圖-22M3戰略轟炸機從遠端發射。

Kh-22遠程重型反艦飛彈於1960年代由蘇聯「彩虹設計局」研發，重量達5.5噸，彈頭950公斤，被稱為「航艦殺手」，可以配備核彈頭，不過自2016年起，Kh-32反艦飛彈開始服役，逐步取代Kh-22，並成為經過升級的Tu-22M3戰略轟炸機標配機載飛彈。

Tu-22M3（北約代號「逆火」，Backfire）是一種可變翼、超音速的遠程戰略和海上打擊轟炸機，分析家認為，它的出現，代表了戰爭的重大升級，該型轟炸機在冷戰時期就頗受北約忌憚，它具有高速與高載彈量的性能，飛行高度很高，不可能利用肩射飛彈擊落。

Tu-22M3M主要升級為配備新型引擎，並升級航電系統，武器酬載量也獲得提升，可配備各式新型飛彈。

英國國防部分析指出，俄軍轟炸機自今年4月以來，可能已發射了數十枚上世紀60年代製造的Kh-22飛彈打擊地面目標，相信這反映俄軍的現代精準武器數量已見底。Kh-22本來精準度就有疑問，俄軍如今將飛彈改為搭載常規彈頭作對地攻擊，會使飛彈變得更不精準，可能釀成平民嚴重傷亡。

不過，英國國防部相信，由於俄軍已缺乏精確的現代飛彈，再加上烏克蘭仍維持防空系統運作，阻止俄軍空襲，故此俄軍仍會在戰場上使用這類低效率的舊式武器。

Tu-22M3「逆火」遠程轟炸機。（圖擷取自俄羅斯空天軍官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法