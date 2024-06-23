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火烤番薯！逾百測站破35度 今最熱排名曝光「第1名飆到38.5度」

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，23日有上百個測站測得高溫達35度以上。（圖擷取自中央氣象署）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，23日有上百個測站測得高溫達35度以上。（圖擷取自中央氣象署）

2024/06/23 16:58

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（23日）持續受到太平洋高壓壟罩影響，各地上午多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣型態。有專家整理資訊指出，今天台灣竟有上百個測站測得高溫達35度以上，排名第一的雲林縣斗南鎮更飆到38.5度！

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」下午分享中央氣象署今天正中午發布的溫度分布圖，可以看到台灣西半部紅通通一片，多地飆破30度，甚至超過35度。「天氣特急」指出，今天太陽很強，連風都是熱的，全台更有100多個測站測得高溫達35度以上，尤其中部、大台北、南部內陸地區都飆到37度，「未來1週持續酷熱，長時間的高溫，要特別小心熱傷害，有任何不適務必留意！」

「天氣特急」也整理出今日測得高溫破37度的17縣市，也是今天全台高溫前9名，依序為雲林縣斗南鎮（38.5度）、台南市後壁區（37.7度）、台北市社子（37.6度）、台東縣金峰鄉（37.6度）、高雄市美濃區（37.5度）、台東縣太麻里鄉（37.5度）、屏東縣三地門鄉（37.4度）、彰化縣北斗鎮（37.4度）、台東縣大武鄉（37.3度）、彰化縣溪湖鎮（37.3度）、彰化縣二水鄉（37.3度）、台北市信義區（37.2度）、台中市大里區（37.2度）、彰化縣田中鎮（37.1度）、彰化縣田尾鄉（37.1度）、彰化縣社頭鄉（37.1度）、彰化縣員林市（37.0度）。

另外，中央氣象署今下午提醒民眾，各地天氣持續高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，請民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

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