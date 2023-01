怕被打！俄黑海艦隊10艦同時離港 英情報：因應威脅疏散

2023/01/15 00:40

〔中央社〕俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行,英國國防部發布每日情報公告指出,俄羅斯黑海艦隊至少有10艘船於11日駛離諾沃羅西斯克(另譯新羅西斯克)海軍設施,很可能是為了因應特定威脅而進行疏散。

英國國防部今天在推特(Twitter)發文表示,今年1月11日,俄羅斯黑海艦隊(Black Sea Fleet)有至少10艘船駛離諾沃羅西斯克海軍設施(Novorossiysk Naval Facility)。

推文指出,鑒於這批同時出海船隻的類型和數量,這次行動很可能是為了因應俄國認為已經確定針對諾沃羅西斯克的特定威脅而進行艦隊疏散。

這次調動不太可能代表艦隊為了不同尋常的海上發射巡弋飛彈攻擊做準備。俄羅斯黑海艦隊極不可能正在準備進行兩棲攻擊行動。

英國國防部還說,俄羅斯黑海艦隊在很大程度上依然受到來自烏克蘭的威脅影響,並繼續優先考慮保護部隊而不是進行攻擊或巡邏行動。

(4/4) The BSF largely remains fixed by perceived threats from Ukraine, and continues to prioritise force protection over offensive or patrol operations.