為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    怕被打！俄黑海艦隊10艦同時離港 英情報：因應威脅疏散

    俄羅斯黑海艦隊11日至少10艘艦艇駛離諾沃羅西斯克（另譯新羅西斯克）海軍基地，外界曾揣測是要針對烏克蘭發動攻勢，但英國國防部情報部門指出，其實很可能是為了因應特定威脅進行的疏散。圖為2022年7月底俄羅斯黑海艦隊停泊在諾沃羅西斯克的艦艇慶祝海軍節高掛全艦飾。（美聯社資料照）

    俄羅斯黑海艦隊11日至少10艘艦艇駛離諾沃羅西斯克（另譯新羅西斯克）海軍基地，外界曾揣測是要針對烏克蘭發動攻勢，但英國國防部情報部門指出，其實很可能是為了因應特定威脅進行的疏散。圖為2022年7月底俄羅斯黑海艦隊停泊在諾沃羅西斯克的艦艇慶祝海軍節高掛全艦飾。（美聯社資料照）

    2023/01/15 00:40

    〔中央社〕俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，英國國防部發布每日情報公告指出，俄羅斯黑海艦隊至少有10艘船於11日駛離諾沃羅西斯克（另譯新羅西斯克）海軍設施，很可能是為了因應特定威脅而進行疏散。

    英國國防部今天在推特（Twitter）發文表示，今年1月11日，俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）有至少10艘船駛離諾沃羅西斯克海軍設施（Novorossiysk Naval Facility）。

    推文指出，鑒於這批同時出海船隻的類型和數量，這次行動很可能是為了因應俄國認為已經確定針對諾沃羅西斯克的特定威脅而進行艦隊疏散。

    這次調動不太可能代表艦隊為了不同尋常的海上發射巡弋飛彈攻擊做準備。俄羅斯黑海艦隊極不可能正在準備進行兩棲攻擊行動。

    英國國防部還說，俄羅斯黑海艦隊在很大程度上依然受到來自烏克蘭的威脅影響，並繼續優先考慮保護部隊而不是進行攻擊或巡邏行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    14億中國人驚呆了！ 俄羅斯議員主張應「買回」遼寧號
    2023/01/07 22:00

    14億中國人驚呆了！ 俄羅斯議員主張應「買回」遼寧號
    自由說新聞》普廷報復狂轟！專家揭俄軍攻擊力恐大幅下滑
    2022/11/01 11:19

    自由說新聞》普廷報復狂轟！專家揭俄軍攻擊力恐大幅下滑

    玩具反斗城旗艦店 瘋玩5大玩具區
    黑海艦隊遭攻擊 俄宣布「無限期」停止與烏糧運協議
    2022/10/30 07:23

    黑海艦隊遭攻擊 俄宣布「無限期」停止與烏糧運協議
    俄國承認塞凡堡黑海艦隊基地遭海空夾擊 控英海軍協助
    2022/10/30 06:29

    俄國承認塞凡堡黑海艦隊基地遭海空夾擊 控英海軍協助

    納管微電車立意良善 供需交由自由市場
    俄黑海艦隊已無用武之地 英國防部：不敢駛離克里米亞海岸線
    2022/08/17 09:29

    俄黑海艦隊已無用武之地 英國防部：不敢駛離克里米亞海岸線
    進攻時間點怪怪的！ 俄軍機密文件曝光 打算15天拿下烏克蘭
    2022/03/03 19:55

    進攻時間點怪怪的！ 俄軍機密文件曝光 打算15天拿下烏克蘭
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播