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    進攻時間點怪怪的！ 俄軍機密文件曝光 打算15天拿下烏克蘭

    烏克蘭駐日本大使館今在推特公布一份宣稱是俄軍的機密文件，內容顯示俄軍預定2月20日展開入侵行動，並於3月6日攻下整個烏克蘭。（美聯社、圖取自烏克蘭駐日大使館推特；本報合成）

    烏克蘭駐日本大使館今在推特公布一份宣稱是俄軍的機密文件，內容顯示俄軍預定2月20日展開入侵行動，並於3月6日攻下整個烏克蘭。（美聯社、圖取自烏克蘭駐日大使館推特；本報合成）

    2022/03/03 19:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）2月24日下令入侵烏克蘭，但戰況未如普廷預期的順利。對此，烏克蘭駐日本大使館今（3日）在推特公布一份宣稱是俄軍的機密文件，內容顯示俄軍預定2月20日展開入侵行動，並於3月6日攻下整個烏克蘭，但其中進攻時間點也被日本網友點出「怪怪的」。

    烏克蘭駐日本大使館在推特貼出一張圖表，稱烏國聯合部隊作戰總部成功擊潰一支隸屬於俄國黑海艦隊的部隊後，取得關於俄羅斯入侵烏克蘭計畫的機密文件，「根據這份文件，俄羅斯對烏克蘭的入侵計劃於1月18日獲得批准，於2月20日開始行動。」規劃為期15天的攻擊行動，預定在3月6日全面攻下烏克蘭。目前該份文件未獲俄方證實。

    對此，有日本網友點出俄軍進攻時間點「怪怪的」，認為2月20日適逢北京冬奧閉幕式，俄軍卻要在該日發動進攻，質疑此作戰計畫「不太單純」。

    《紐約時報》報導，一份西方情報顯示，中國高階官員在今年2月初告訴俄羅斯高階官員，不要在北京冬季奧運會結束前入侵烏克蘭，且美國官員「普遍認為此情報可信」。

    烏克蘭駐日本大使館今在推特公布一份宣稱是俄軍的機密文件，內容顯示俄軍預定2月20日展開入侵行動，並於3月6日攻下整個烏克蘭。（圖取自烏克蘭駐日大使館推特）

    烏克蘭駐日本大使館今在推特公布一份宣稱是俄軍的機密文件，內容顯示俄軍預定2月20日展開入侵行動，並於3月6日攻下整個烏克蘭。（圖取自烏克蘭駐日大使館推特）

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