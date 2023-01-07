14億中國人驚呆了！ 俄羅斯議員主張應「買回」遼寧號

日前有俄羅斯官員提出，根據當前情勢來看，俄羅斯應該買回遼寧號，並將其做為黑海艦隊旗艦。（資料照）

2023/01/07 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，俄羅斯對烏克蘭的魔爪似乎也伸向烏克蘭賣給中國的蘇聯航艦，也就是中國首艘航艦「遼寧號」。日前有俄國議員提出，根據當前情勢來看，俄羅斯應該買回遼寧號。

《俄新社》6日報導，俄羅斯國家杜馬（下議院）遠東和北極委員會第一副主席謝爾蓋·卡爾吉諾夫提議，俄羅斯應和中國買回烏克蘭賣給它的蘇聯時期航艦「瓦良格號」，也就是現今的「遼寧號」，並將其重新命名。

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卡爾吉諾夫表示，在蘇聯解體後，烏克蘭將未完工的瓦良格號以廢金屬的價格出售給中國，原本將改建成賭場，中國卻將其完成為航艦遼寧號。「有鑑於目前的情況，我提議從中國買回這艘船。」

卡爾吉諾夫也稱，買回後的遼寧號將用已逝的俄羅斯自由民主黨創始人兼首任主席季里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）命名以紀念他，並將其做為黑海艦隊的旗艦。

遼寧號原為計劃服役於蘇聯海軍的庫茲涅佐夫元帥級航空母艦2號艦「里加號」，1990年更名為「瓦良格號」，後因蘇聯解體未能建成，並由烏克蘭管轄。中國則藉由具官方背景的商人將其買回，後就成為遼寧號。

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