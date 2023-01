軍情動態》俄首艘「極音速飛彈」巡防艦服役 立刻部署印度洋

2023/01/07 20:14

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯首艘搭載「鋯石」極音速巡弋飛彈的俄國巡防艦「戈爾什科夫海軍元帥號」(Admiral Gorshkov)4日正式服役後就馬上開始部署,其今日沿著挪威海岸向南航行,並將前往印度洋執行任務。

挪威國防軍今日在推特上表示,戈爾什科夫海軍元帥號被發現正沿著挪威海岸向南航行,雖然它位於國際水域,但仍派出挪威空軍的P-3N海上巡邏機進行監視行動。

關注英國海軍的獨立新聞及分析平台「海軍瞭望」(Navy Lookout)則表示,俄羅斯國防部稱,戈爾什科夫海軍元帥號在南下大西洋後將經由地中海前往印度洋執行任務。

「戈爾什科夫海軍元帥號」於4日正式服役,艦上搭載了「鋯石」(Zircon)高超音速(極音速)巡弋飛彈,俄羅斯總統普廷當天出席服役典禮時,強調這款極音速武器能保衛俄羅斯國家利益,舉世無敵。

#Russian frigate Admiral Gorshkov is sailing southwards along the coast of #Norway. She is legally in international waters – but as always, we are closely monitoring any movements and will do so as long as the frigate is in our areas. Photo taken from P-3 Orion today. #WeAreNATO pic.twitter.com/TRQvE6qlQQ