軍情動態》卡達防空型船塢登陸艦下水 具反彈道飛彈能力

卡達防空船塢登陸艦「Al Fulk號」下水啟用。（圖片擷取自芬坎蒂尼推特）

2023/01/31 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕卡達委由義大利建造的船塢登陸艦（LPD）「Al Fulk號」於上週舉辦下水典禮，該艦主要任務為防空，但也兼負人道救援、軍事和陸上行動等多功能用途。

《Naval News》報導，Al Fulk號由義大利造船商芬坎蒂尼（Fincantieri）建造，並於巴勒莫的造船廠舉辦下水典禮。出席者包括卡達國防事務部長Khalid bin Mohammad Al Attiyah和義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）等官員。

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芬坎蒂尼新聞稿指出，Al Fulk全長約143公尺、寬21.5公尺，可搭載約550名船員，配有2組車輛坡道和一組井圍甲板，還能容納機械化登陸艇（LCM），船艦的甲板尺寸則可停放NH90直升機。

在主要的防空任務上，Al Fulk可與Al Zubarah級輕型防空巡防艦配合，分享長程空域影像資訊。艦上配置的「Kronos Power Shield」由李奧納多集團研發，具有反彈道飛彈（ATBM）能力。其它特點包含2組8聯裝Sylver A50垂直發射系統，裝填的是射程達120公里的Aster 30 Block 1防空飛彈。

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