天價！外送員被咖啡嚴重燙傷 美星巴克要賠16.5億

美國外送員在洛杉磯星巴克得來速取咖啡時，由於杯子沒固定好導致嚴重燙傷，陪審團裁定星巴克須賠償5000萬美元。美國星巴克招牌示意圖。（美聯社）

2025/03/15 09:33

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天價賠償！美國外送員賈西亞（Michael Garcia）在洛杉磯星巴克得來速取咖啡時，由於杯子沒固定好導致他遭受嚴重燙傷，於2020年向加州高等法院提告後，陪審團本月14日裁定星巴克須賠償5000萬美元（約新台幣16.5億元）。

據《CNN》報導，賈西亞委任律師帕克（Michael Parker）表示，賈西亞當時準備要拿3杯咖啡，星巴克咖啡師做好後將飲料遞了過來，但有1杯沒裝好使得滾燙咖啡灑在賈西亞身上，造成他毀容、生殖器神經系統嚴重損傷。

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判決文件顯示，賈西亞遭受身心雙重痛苦，不僅對生活中的一切失去了樂趣，情緒也陷入悲傷和焦慮之中。美國星巴克指出，公司很同情賈西亞的遭遇，但他們不認同陪審團做出「星巴克必須對此負責」的裁定，而且賠償金額也太高了，之後將提出上訴。

這起案件令人想起1994年女子里貝克（Stella Liebeck）被咖啡燙傷後，將美國麥當勞告上法院的案件，在一審時陪審團裁定里貝克獲賠近300萬美元（約新台幣9882萬元），後續雙方達成金額未公開的和解協議。

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