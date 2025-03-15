中配「亞亞」3/11被撤居留許可 依規10日內離境否則強制驅逐

中國籍陸配網紅劉振亞必需在10內之內離境。（記者劉慶侯翻攝）

2025/03/15 09:40

〔記者劉慶侯／台北報導〕中國籍陸配網紅劉振亞經營的社群媒體「亞亞在台灣」，因武統言論4日被移民署約談，11日由移民署發布廢止在台依親居留許可，5年不可再次申請。依規定需在10日之內離境，否則將會被強制驅離出境。

移民署移民事務組長徐昀今日上午代表移民署長表示，移民署曾考量劉振亞和她的3名子女安置與未來台灣家庭問題，但劉女消滅我國主權的言行作為，已為國內社會所不予許，因此決定依法處置。

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以依親身份定居台灣的劉女，以「亞亞在台灣」為名，長期在YouTube、抖音等影音平台經營，影音內容多為宣揚「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」或「武統台灣」等言論，影片拍攝同時也拉幼女一同入鏡，引起注意。

有民眾認為劉女行為公然鼓吹武統言論，涉嫌違法向國安等單位提出檢舉，移民署於是依違反兩岸人民關係條例及相關規定，需調查事實及證據，4日上午通知劉女到場陳述意見並作成紀錄。

移民署根據劉女公開發表的言論，11日依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，廢止劉女在台依親居留許可，並依相關規定，5年不許可再申請依親居留。並在今日完成依親居留許可廢止處分書。

近日劉女又在自己的頻道上傳影片，指稱在台遭惡意舉報，質疑自己在所陳述言論，許多台灣政治名嘴都曾公開講過，只有她的言論自由受限，並表示會調整並規避未來影片。

移民署指出，依法調查並會商相關機關後，將依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，廢止劉女在台依親居留許可。依相關規定，5年不許可再申請依親居留。

移民署表示，特定人士切勿為提高網路流量牟利而發表不當言論，不僅可能觸犯相關法令，亦浪費社會及行政資源；並嚴厲譴責任何傷害我國民主體制的行為。

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