狠男下毒害妻詐保......過去也曾毒害前女友盜領存款257萬全拿去賭

陳女在婚前曾試圖向朋友借錢，想幫張男還債，卻遭張男毒手。（記者鄭景議翻攝）（記者鄭景議攝）

2025/04/18 17:12

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飲料中「加一物」下毒害死新婚妻 狠夫詐得200萬保險金

〔記者鄭景議／台北報導〕張男賭博成癮，從天九牌、球版、博弈網站都有涉獵，十賭九輸，加上除了做垃圾車司機並沒有其他收入，導致他經濟狀況一直不佳，被害的陳女在婚前曾試圖向朋友借錢想幫張男還債，結果卻遭張男毒手；張男除了賭博外，還熱愛唱k，近年也常用交友軟體，張男後來再娶一名中配，2人就是透過交友軟體結識，警方也盤查中配的保險狀況，未發現異樣。

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2016至17年間，張男因唱k認識王女，雙方戀愛後同居後，王女卻多次因為昏迷、嘔吐急診送醫，張男趁著這段期間多次盜領王女存款257萬餘元，通通拿去賭博或還債；王女則在尿檢後發現有劇毒農藥「加保扶」殘留，待王女存款被提領殆盡後，張男又對王女施打海洛因，導致王女昏迷住院，甚至在王女住院時再度在飲品中摻入海洛因。

王女經過多次殘害幸運活下來，但不知是因為仍對張男有愛還是急於討回存款，並未積極出面指控張男，最後該案因證據不足不起訴。

張男過去也結過婚並育有一子，但都意外死亡。2014年張男開車載著當時懷有身孕的妻子，卻遇上車禍，妻子意外喪生，在急救時引產產下一子，兒子則在3歲的時候因病過世，警方得知後追查兩案，但兩人當時都未有重保，死因也查不出有外力施入跡象。

此外，1993年時張男因欠債問題與債主起糾紛，失手將債主掐死，被判刑後於2010年假釋出獄。

張男從被搜索拘提時，就始終堅定向警方表示自己沒有殺妻，甚至同意警方測謊想以證清白，但測謊並未通過。

王女多次因為昏迷、嘔吐急診送醫，張男趁著這段期間分多次盜領王女存款257萬餘元，通通拿去賭博或還債。（記者鄭景議翻攝）

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