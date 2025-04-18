為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    狠男下毒害妻詐保......過去也曾毒害前女友盜領存款257萬全拿去賭

    陳女在婚前曾試圖向朋友借錢，想幫張男還債，卻遭張男毒手。（記者鄭景議翻攝）（記者鄭景議攝）

    陳女在婚前曾試圖向朋友借錢，想幫張男還債，卻遭張男毒手。（記者鄭景議翻攝）（記者鄭景議攝）

    2025/04/18 17:12

    相關新聞請見

    飲料中「加一物」下毒害死新婚妻 狠夫詐得200萬保險金

    〔記者鄭景議／台北報導〕張男賭博成癮，從天九牌、球版、博弈網站都有涉獵，十賭九輸，加上除了做垃圾車司機並沒有其他收入，導致他經濟狀況一直不佳，被害的陳女在婚前曾試圖向朋友借錢想幫張男還債，結果卻遭張男毒手；張男除了賭博外，還熱愛唱k，近年也常用交友軟體，張男後來再娶一名中配，2人就是透過交友軟體結識，警方也盤查中配的保險狀況，未發現異樣。

    2016至17年間，張男因唱k認識王女，雙方戀愛後同居後，王女卻多次因為昏迷、嘔吐急診送醫，張男趁著這段期間多次盜領王女存款257萬餘元，通通拿去賭博或還債；王女則在尿檢後發現有劇毒農藥「加保扶」殘留，待王女存款被提領殆盡後，張男又對王女施打海洛因，導致王女昏迷住院，甚至在王女住院時再度在飲品中摻入海洛因。

    王女經過多次殘害幸運活下來，但不知是因為仍對張男有愛還是急於討回存款，並未積極出面指控張男，最後該案因證據不足不起訴。

    張男過去也結過婚並育有一子，但都意外死亡。2014年張男開車載著當時懷有身孕的妻子，卻遇上車禍，妻子意外喪生，在急救時引產產下一子，兒子則在3歲的時候因病過世，警方得知後追查兩案，但兩人當時都未有重保，死因也查不出有外力施入跡象。

    此外，1993年時張男因欠債問題與債主起糾紛，失手將債主掐死，被判刑後於2010年假釋出獄。

    張男從被搜索拘提時，就始終堅定向警方表示自己沒有殺妻，甚至同意警方測謊想以證清白，但測謊並未通過。

    王女多次因為昏迷、嘔吐急診送醫，張男趁著這段期間分多次盜領王女存款257萬餘元，通通拿去賭博或還債。（記者鄭景議翻攝）

    王女多次因為昏迷、嘔吐急診送醫，張男趁著這段期間分多次盜領王女存款257萬餘元，通通拿去賭博或還債。（記者鄭景議翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播