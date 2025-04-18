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    首頁　>　政治

    藍號召聲援黃呂錦茹下午僅鐘小平到場 他控調查局「奧步蒐證」

    鐘小平指控調查局出奧步偷拍蒐證。（記者徐聖倫攝）

    鐘小平指控調查局出奧步偷拍蒐證。（記者徐聖倫攝）

    2025/04/18 17:22

    〔記者徐聖倫／台北報導〕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今凌晨因涉幽靈連署被台北地檢署聲請羈押，黨主席朱立倫在媒體前號召黨員於今下午至北檢聲援。直至下午4時許，現身聲援的黨員只有北市議員鐘小平1人，他表示希望黃呂可以交保，並指控調查局出奧步，以偷拍方式蒐證。

    除黃呂外，北檢還約談黨部書記長初文卿、總幹事姚富文，及第一區黨部執行長曾繁川，認為4人涉犯偽造文書罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見。

    鐘小平指出，調查局買通國民黨內部人員在里長座談會時進行偷拍，當時討論的為二階罷免，這段影片就被當成北檢聲押黃呂的依據。鐘小平認為，調查局手段低級，國家機器如此不光明磊落，隨便、任意押人，他為黃呂抱屈。

    至於李孝亮，鐘小平則承諾將盡力予以協助，他深深知道黃呂沒有拿名冊給李孝亮，接下來他也會盡力協助並輔導李孝亮繼續進行罷綠委，以自身出面聲援方式展現國民黨的團結。

    針對台北市長蔣萬安提推動倒閣，鐘小平表示，這個舉措要與民眾黨主席、立委黃國昌商談，才能決定下一步怎麼做。#

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