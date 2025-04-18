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    搭機注意！不只機上禁用行動電源 容量超過「這數字」就違規

    攜帶行動電源上飛機注意事項。（台北國際航空站提供）

    攜帶行動電源上飛機注意事項。（台北國際航空站提供）

    2025/04/18 17:22

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今年3月1日起，我國所有國籍航空都禁止在機上使用行動電源來充電，但仍可以攜帶上機、並禁止託運。不過攜帶的行動電源也有容量限制，超過160瓦時（32000mAh）的行動電源，就不可以攜帶上飛機。

    台北國際航空站今天（18日）提醒，國籍航空對於行動電源，規定禁止託運行李及禁止飛機上使用及充電，而攜帶行動電源也有容量限制。容量不超過100瓦時（27027mAh）的行動電源，可自由攜帶，數量依各航空公司規定。

    至於容量100瓦時至160瓦時（32000mAh）之間的行動電源，須經過航空公司同意，最多2個。容量超過160瓦時（32000mAh）的行動電源不可以攜帶上飛機。

    航空公司和國際航空運輸協會（IATA）對行動電源的容量有明確限制，主要根據瓦時數（Wh, Watt-hour）來判定，為了通過安檢，行動電源應清楚標示電池的容量（mAh 或 Wh），如果沒有標示，可能會被視為不合格產品，導致無法攜帶。

    長榮航空今年2月25日宣布，自3月起禁止在航程中使用及充電行動電源與備用鋰電池。

    長榮航空並在臉書公告，為確保飛航安全，自3月1日起，航程中全面禁止使用行動電源及備用鋰電池，提醒旅客務必留意新規定，以免影響行程。若旅客的電子產品在機上有使用電源的需求，建議在登機前先將設備充滿電量，多數機型座椅均提供AC插座及USB（Type A）充電孔。

    此外，長榮航空也提醒，行動電源及備用鋰電池不得託運，應作為手提行李並妥善放置、避免擠壓或受損。

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