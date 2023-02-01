法澳2+2會談 強力挺台反中威嚇

法國和澳洲一月卅日舉行第二次外交和國防部長「二加二」會談。（路透）

2023/02/01 05:30

聯合聲明支持台灣參與國際組織事務

〔編譯孫宇青、記者呂伊萱／綜合報導〕繼前年八月，法國和澳洲一月卅日舉行第二次外交和國防部長「二加二」會談，會後聯合聲明對台灣著墨不少，且論述比上次聲明更詳細且明確，除反對中國透過任何方式片面改變台海現狀外，也表明支持台灣參與國際組織事務，並準備與台灣深化各方面合作。

我外交部︰國際穩定繁榮 台海和平不可或缺

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外交部昨對此表示歡迎，強調這展現兩國政府堅定友台立場，也凸顯台海和平是國際社會穩定繁榮不可或缺的一環。

法澳聯合聲明台灣專款 反對片面改變現狀

法國外長柯隆納、防長勒克努，與澳洲外長黃英賢、防長馬勒斯在巴黎舉行「二加二部會磋商」，會後聯合聲明多達四十六條，其中第廿四條可謂「台灣專款」，強調台海和平穩定的重要性，反對片面改變現狀，呼籲透過對話和平解決兩岸問題，而非以威脅、武力或強制手段。雙方也承諾合作支持台灣以非國家身分，有意義地參與國際組織工作，並在經濟、科學、貿易、技術和文化領域與台灣深化關係。

相較於二○二一年八月第一次「二加二」會談的聯合聲明，法澳雙方此次挺台力度升級，措辭、論述及語調上有明顯差異。例如，以對話解決問題而非武力脅迫，反對片面改變現狀，以及與台深化關係等三點，均為上次聲明所未提及。

聲明第廿三條也重申「強烈反對」南海地區出現任何威嚇與破壞穩定的行為，包括「爭議性的軍事計畫」，同時強調持續合作支持各國在南海行使權利與自由很重要，符合聯合國海洋法公約，包括航行與飛行自由。法澳兩國亦表示，將在符合國際法的前提下，持續向印度─太平洋地區輸送與部署軍力。

兩國共同承擔成本 供烏155公釐口徑砲彈

法澳兩國也再次對中國新疆維吾爾族人權遭侵害，以及香港自治、權利與自由持續被侵蝕表達關切，並表明持續支援烏克蘭對抗俄羅斯，包括聯手為烏克蘭提供一五五公釐口徑砲彈，預計今年第一季開始交付。根據協議，兩國將共同承擔軍援烏克蘭砲彈的成本，砲彈由法國武器製造商「奈克斯特系統公司」（Nexter）負責生產，火藥則由澳洲提供。

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