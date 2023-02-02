北約秘書長再批中 愈來愈威權

北約秘書長史托騰柏格1日在日本慶應大學發表演說，再次批判中國正成為「愈來愈威權主義的大國」，企圖控制南海、威脅台灣，強調歐洲不會漠視在東亞發生的事，與印度─太平洋夥伴的密切合作極為重要。（路透）

2023/02/02 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京一日報導〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格一日在日本慶應大學演講時，再次批判中國正在成為一個「愈來愈威權主義的大國」，持續研發長程飛彈與核武，企圖控制南海、威脅台灣。他表示，今天在歐洲發生的事，明天也可能在亞洲發生，強調歐洲不會漠視在東亞發生的事，與印度─太平洋夥伴的密切合作極為重要。

史托騰柏格一月卅一日與日本首相岸田文雄舉行會談，一日拜會日本外務大臣林芳正，雙方再次確認將加強合作，以應對中國和俄羅斯的挑戰。

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日本與北約擴大網路和海洋安保合作

為了擴大北約對印太地區的參與，日本也預定獨立設置專責代表部，取代目前由比利時大使館兼任的北約日本政府代表部，未來也將定期參加北約理事會和參謀長會議，並修改「日本北約國別夥伴關係合作計畫」（IPCP），加入網路和海洋安保領域的合作，並相互以觀察員身分參加演習。日本也將派遣防衛省人員進駐北約的防衛科技研究機構等，北約與日本的安全合作更為具體。

史托騰柏格在慶應的演說中表示，烏俄戰爭不僅是歐洲的危機，更是對世界安全穩定的挑戰。他強調，今天在歐洲發生的事，明天也可能在東亞發生。一旦普廷獲勝，將向莫斯科和北京傳達「透過殘酷的武力，即可達成目的」的訊息。儘管史托騰柏格強調中國並非敵對國家，但也直言中國正在成為一個「愈來愈威權主義的大國」，並發展出足以與北約國家並駕齊驅的軍事力量。

史托騰柏格一日在接受朝日新聞專訪時再次表示，中國已成為一個更威權主義的政權，不僅在香港，在國內也以前所未見的方式，利用先進科技監控人民，踐踏民主權利和人權。中國的威脅是對鄰國的挑戰，與東亞有關，也與歐美有關，尤其是中國積極發展長程飛彈、核武等新的現代軍事力量，並與俄羅斯進一步密切合作，這些動向也會影響大西洋的安全。

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