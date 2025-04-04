歷經111天審理 尹錫悅彈劾案上午10點宣判 1.4萬名警力戒備

南韓憲法法院將在當地時間今天上午11點（台灣時間上午10點）針對總統尹錫悅彈劾案進行宣判，據韓媒報導指出，若憲法法院認定彈劾案成立，尹錫悅將立刻被罷免。（法新社）

2025/04/04 09:18

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓憲法法院將在當地時間今天上午11點（台灣時間上午10點）針對總統尹錫悅彈劾案進行宣判，據韓媒報導指出，若憲法法院認定彈劾案成立，尹錫悅將立刻被罷免；若裁定彈劾不成立，尹錫悅將立即恢復總統職務。

據「韓聯社」報導指出，去年12月3日尹錫悅宣布緊急戒嚴，國會於同月14日表決通過彈劾案。根據彈劾案申請人（國會）方面指出，尹錫悅宣布戒嚴並投入戒嚴軍進入國會等行為，違反《憲法》和法律相關規定。至於尹錫悅方面則主張，戒嚴屬於「警告」性質且全過程遵守相關法律。

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報導指出，彈劾案在歷經111天後，今天結果揭曉。8名憲院法官將於今上午9點30分（台灣時間8點半）左右舉行最後一場評審會議，並敲定彈劾案裁定書。法官將在敲定裁定書和裁定事由後，在憲院大樓1層法庭旁的等候室等待，並於11點整點進入法庭，進行宣判。

報導也提到，這也是憲法法院於今年2月25日結束彈劾案庭審最後一場辯論後，時隔38天進行宣判。若憲法法院宣判彈劾案成立，尹錫悅將立刻被罷免並遭免職。若法院裁定彈劾不成立，尹錫悅也將立即恢復總統職務。

憲法法院於3天前公佈宣判日期和具體時間，並允許電視台直播宣判現場，同時也邀請群眾參與旁聽。對此尹錫悅代理人團前一天表示，出於社會秩序、警衛問題等考量，尹錫悅將缺席彈劾案宣判，只由其代理人團出庭。

由於預期彈劾案宣判日，將有大批支持者與反對者走上街頭，警方發布最高級別的緊急工作響應「甲號非常令」，在全國各地部署210個機動隊的1.4萬名警員，防範應對襲擊事件或無人機攻擊，開展治安防控。而在憲法法院附近的學校和商店也基於安全理由關閉。

此外，因應彈劾案宣判，南韓軍方也提升針對北韓的監視戒備態勢，以防其誤判情勢。此前已擴大運作偵察機、雷達、熱成像監視裝備（TOD）等對朝監視設備，各軍種指揮官正處於待命狀態。

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