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    國道凌晨飆1.6倍車流！7時再增加 今注意9大地雷路段

    今天4/4清明節國道管制措施。（高公局提供）

    今天4/4清明節國道管制措施。（高公局提供）

    2025/04/04 09:25

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（4日）是清明節連續假期第二天，根據交通部高速公路局統計，今天凌晨0時到5時平均交通量是平日平均的1.6倍，且上午7時車流還逐漸增加，並提醒今天上午要注意9大國道地雷路段。

    今天是清明節當日，天氣良好，將有大量掃墓及出遊車潮，高公局預判今日上午重點壅塞路段為國1南向中壢轉接道-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-名間；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4東向鼎金系統-燕巢等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人建議17時後出發。

    至於今天0時到5時平均交通量達6.2百萬車公里，是平日年平均4.0百萬車公里的1.6倍；預估今日交通量為119百萬車公里。

    今日7時後車流逐漸增加，壅塞路段為國1南向湖口至竹北、國3南向三鶯至大溪，截止上午7時，交通量為12.3百萬車公里，今日相關疏導措施包括5時到12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；13時到18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

    今天4/4清明節上午北部區域國道路況預報。（高公局提供）

    今天4/4清明節上午北部區域國道路況預報。（高公局提供）

    今天4/4清明節上午中部區域國道路況預報。（高公局提供）

    今天4/4清明節上午中部區域國道路況預報。（高公局提供）

    今天4/4清明節上午南部區域國道路況預報。（高公局提供）

    今天4/4清明節上午南部區域國道路況預報。（高公局提供）

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