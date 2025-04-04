把握連假好天氣 下週春雨接力 估陰雨連續6天

氣象專家指出，週六、日華南雲系東移，各地雲量增多；在清明連假過後，下週陸續受華南雲雨帶及鋒面影響，天氣將轉為由春雨接力，且連續下雨的天數相當長，目前預估下週將是連續5至6天的陰雨天氣。（資料照）

2025/04/04 09:12

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣晴朗穩定，不過氣象專家指出，週六、日華南雲系東移，各地雲量增多；在清明連假過後，下週陸續受華南雲雨帶及鋒面影響，天氣將轉為由春雨接力，且連續下雨的天數相當長，目前預估下週將是連續5至6天的陰雨天氣，至少可以維持到13日（下下週日）。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，在清明連假過後，下週天氣將陸續受華南雲雨帶及鋒面影響，不穩定度增大，降雨機會大大增高。

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「林老師氣象站」表示，根據今晨歐洲模式模擬結果顯示，自下週二起，環境水氣逐日增加，降雨雖屬間歇性型態，並不會一整天都下，但連續下雨的天數卻相當長，目前看來至少可以維持到13日（下下週日），下週將是連續5至6天的陰雨天氣。

「林老師氣象站」也提醒，在降雨過程中，常易伴隨著雷電、冰雹及強陣風等劇烈天氣現象產生，就連中南部地區也有機會。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日天氣穩定，各地晴時多雲，，白天北舒適、南微熱，早晚涼。不過週六、日華南雲系東移，各地雲量增多，但大多為穩定的中層雲，山區及平地偶有局部少量降雨的機率。

吳德榮表示，由於雲多、白天高溫略降，週末各地仍是北舒適、南微熱，早晚涼的天氣。至於下週一隨著雲系減弱，天氣好轉，但下週二雲系又再增厚，山區偶有局部少量降雨的機率。

吳德榮也提到，下週三至下下週日短波一波波通過，晴、雨快速更迭，其中偶有對流性降水、並有伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的機率，為典型春雨的型態，屆時應特別注意氣象署的即時訊息。

「林老師氣象站」表示，根據今晨歐洲模式模擬結果顯示，自下週二起，環境水氣逐日增加，降雨雖屬間歇性型態，並不會一整天都下，但連續下雨的天數卻相當長，目前看來至少可以維持到13日（下下週日）。（圖擷自臉書）

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