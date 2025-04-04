為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    把握連假好天氣 下週春雨接力 估陰雨連續6天

    氣象專家指出，週六、日華南雲系東移，各地雲量增多；在清明連假過後，下週陸續受華南雲雨帶及鋒面影響，天氣將轉為由春雨接力，且連續下雨的天數相當長，目前預估下週將是連續5至6天的陰雨天氣。（資料照）

    氣象專家指出，週六、日華南雲系東移，各地雲量增多；在清明連假過後，下週陸續受華南雲雨帶及鋒面影響，天氣將轉為由春雨接力，且連續下雨的天數相當長，目前預估下週將是連續5至6天的陰雨天氣。（資料照）

    2025/04/04 09:12

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣晴朗穩定，不過氣象專家指出，週六、日華南雲系東移，各地雲量增多；在清明連假過後，下週陸續受華南雲雨帶及鋒面影響，天氣將轉為由春雨接力，且連續下雨的天數相當長，目前預估下週將是連續5至6天的陰雨天氣，至少可以維持到13日（下下週日）。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，在清明連假過後，下週天氣將陸續受華南雲雨帶及鋒面影響，不穩定度增大，降雨機會大大增高。

    「林老師氣象站」表示，根據今晨歐洲模式模擬結果顯示，自下週二起，環境水氣逐日增加，降雨雖屬間歇性型態，並不會一整天都下，但連續下雨的天數卻相當長，目前看來至少可以維持到13日（下下週日），下週將是連續5至6天的陰雨天氣。

    「林老師氣象站」也提醒，在降雨過程中，常易伴隨著雷電、冰雹及強陣風等劇烈天氣現象產生，就連中南部地區也有機會。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日天氣穩定，各地晴時多雲，，白天北舒適、南微熱，早晚涼。不過週六、日華南雲系東移，各地雲量增多，但大多為穩定的中層雲，山區及平地偶有局部少量降雨的機率。

    吳德榮表示，由於雲多、白天高溫略降，週末各地仍是北舒適、南微熱，早晚涼的天氣。至於下週一隨著雲系減弱，天氣好轉，但下週二雲系又再增厚，山區偶有局部少量降雨的機率。

    吳德榮也提到，下週三至下下週日短波一波波通過，晴、雨快速更迭，其中偶有對流性降水、並有伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的機率，為典型春雨的型態，屆時應特別注意氣象署的即時訊息。

    「林老師氣象站」表示，根據今晨歐洲模式模擬結果顯示，自下週二起，環境水氣逐日增加，降雨雖屬間歇性型態，並不會一整天都下，但連續下雨的天數卻相當長，目前看來至少可以維持到13日（下下週日）。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」表示，根據今晨歐洲模式模擬結果顯示，自下週二起，環境水氣逐日增加，降雨雖屬間歇性型態，並不會一整天都下，但連續下雨的天數卻相當長，目前看來至少可以維持到13日（下下週日）。（圖擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播