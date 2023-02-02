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    不再嚴守中立？瑞士擬廉售戰車 經他國送往烏克蘭

    瑞士國內出現該以什麼樣的途徑援助烏克蘭，才不會有違瑞士「中立國」原則。示意圖，圖為瑞士軍隊。（路透）

    瑞士國內出現該以什麼樣的途徑援助烏克蘭，才不會有違瑞士「中立國」原則。示意圖，圖為瑞士軍隊。（路透）

    2023/02/02 20:56

    〔即時新聞／綜合報導〕在德國與其他歐洲國家宣布將向烏克蘭運送戰車以對抗俄羅斯的侵略後，瑞士國內也出現該以什麼樣的途徑援助烏克蘭，才不會有違瑞士「中立國」原則。

    綜合媒體報導，瑞士身為中立國，無法如同其他歐洲國家，將武器直接運送至戰場，有政治人物呼籲，可以將豹式戰車用「象徵性1瑞士法郎（約新台幣32元）」出售給波蘭或捷克等其他國家，再藉由第三國家將戰車送往烏克蘭。

    有類似法案昨（1）日獲得瑞士國會議員眾多支持，該法案將允許德國、西班牙和丹麥將瑞士製造的彈藥運往烏克蘭前線

    報導指出，鑑於德國決定打破歷史枷鎖，將豹2戰車送往烏克蘭；再加上國際社會越來越多批評瑞士對俄羅斯「侵烏」毫無作為的聲浪出現，改變瑞士人的看法。有民調顯示，超過一半瑞士人贊成再出口瑞士製的彈藥來幫助烏克蘭。

    據報導，瑞士議會下議院安全政策委員會於上週舉行投票，贊成廢除瑞士與其他國家簽訂的武器交易條款，過去該條款禁止他國「再出口」這些彈藥。該決定被稱為瑞士中立的歷史性轉變。

    不過，瑞士國防部發言人透露，之後議會還有許多程序須要進行，可預測會花費許多時間。此外也存在一些反對的保守勢力，議會中最大單一政黨「瑞士人民黨」黨鞭Thomas Aeschi揚言，他會阻止所有違反瑞士中立的任何提議。

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